تحذيرات من حرارة شديدة قبل مباراة البرتغال وكرواتيا في تورونتو

حذرت السلطات الكندية المشجعين المتوجهين إلى مباراة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم، الخميس، من موجة حر شديدة، داعية إلى الإكثار من شرب المياه والاعتدال في تناول الكحوليات، بعدما أصدرت وزارة البيئة الكندية تحذيراً من ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت ميشيل مورتي، المسؤولة في القطاع الطبي بمدينة تورونتو، إن المشجعين يجب ألا ينتظروا حتى يشعروا بالعطش، بل عليهم شرب الماء باستمرار طوال اليوم، مشيرة إلى أن الكحول يزيد من جفاف الجسم.

وأضافت أن درجات الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 40 درجة مئوية بسبب الرطوبة، فيما يستعد مسؤولو الصحة لاحتمال حدوث عواصف رعدية قد تؤدي إلى إلغاء بعض حفلات المشاهدة الجماعية.

وكانت وزارة البيئة الكندية قد حذرت من ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 35 درجة مئوية، مع احتمال هبوب عواصف رعدية.

ويستضيف ملعب تورونتو، أصغر ملاعب كأس العالم، آخر مبارياته في البطولة، فيما تنظم المدينة مناطق للمشجعين وحفلات مشاهدة جماعية للمباريات.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه كندا أحوالاً جوية متقلبة، تمتد من الفيضانات إلى موجات الحر، قبيل الاحتفال بعيد كندا، حيث لجأ مشجعون في ساحة «ناثان فيليبس» إلى محطات رذاذ المياه لتخفيف آثار الحرارة.

وقالت ميغان ريني، وهي من سكان تورونتو: «أنا هنا لمشاهدة المباراة، لكن الطقس حار جداً، ولا أستطيع تخيل ما يشعر به اللاعبون. أعتقد أنني سأغادر مبكراً بسبب شدة الحر».

كما قالت لورا ألفاريز، القادمة من كولومبيا، إنها فضلت العودة إلى الفندق والاستراحة، مضيفة: «الحمد لله أن مياه الشرب متوفرة، وربما أخرج لاحقاً لأن الطقس حار جداً».