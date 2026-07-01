بعد 40 عاماً... المكسيك تستعيد أفراح الأدوار الإقصائية

واصل منتخب المكسيك حملته الناجحة حتى الآن في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما تأهل إلى دور الـ16 في المسابقة، عقب فوزه (2-صفر) على منتخب الإكوادور، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في دور الـ32 للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي ملعب «مكسيكو سيتي»، تقدم المنتخب المكسيكي بهدف عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وحفلت المباراة بالعديد من الأرقام اللافتة للمنتخب المكسيكي، الذي حقق انتصاره الأول في الأدوار الإقصائية للمونديال منذ 40 عاماً، حيث لم يحقق الفريق أي فوز في مرحلة خروج المغلوب بالمونديال منذ أن تغلب على منتخب بلغاريا في دور الـ16 عندما استضاف المسابقة عام 1986.

ومنذ ذلك الحين، تلقى منتخب المكسيك سبع هزائم متتالية في الدور نفسه منذ نسخة المونديال عام 1994 بالولايات المتحدة إلى عام 2018 في روسيا.

وفي المونديال الماضي بقطر عام 2022، ودع منتخب المكسيك المسابقة مبكراً من دور المجموعات للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة عام 1978 بالأرجنتين.

وكان هذا هو الهدف الثالث لكينونيس في البطولة، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب المكسيكي بكأس العالم، بعد لويس هيرنانديز وخافيير «تشيتشاريتو» هيرنانديز، اللذَين سجلا أربعة أهداف لكل منهما.

وواصل منتخب المكسيك نتائجه الجيدة على ملعب «مكسيكو سيتي» (أزتيكا سابقاً)، حيث لم يتلق سوى هزيمتين رسميتين فقط على هذا الملعب، وكانت آخرها خسارة رسمية أمام هندوراس في تصفيات كأس العالم يوم 6 سبتمبر (أيلول) 2013.

وبهذا الفوز، مددت المكسيك سلسلة مبارياتها دون هزيمة إلى 12 مباراة متتالية على الصعيدين الرسمي والودي، حيث تعود آخر خسارة لها إلى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام باراغواي ودياً.

كما أصبحت المكسيك أول منتخب من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) يطيح بأحد منتخبات اتحاد أميركا الجنوبية للعبة (كونميبول) في مباراة إقصائية بكأس العالم، حيث كانت منتخبات أميركا الجنوبية قد فازت في المواجهات الخمس السابقة.

وكانت الإكوادور تسعى للتأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخها، والأولى منذ نسخة كأس العالم، التي أقيمت في ألمانيا عام 2006.