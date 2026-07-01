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الرياضة رياضة عالمية

مبابي مازحاً: أفكر بالتكييف الآن

النجم الفرنسي قال إن باراغواي لن تكون محطة سهلة

كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا (أ.ب)
كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا (أ.ب)
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مبابي مازحاً: أفكر بالتكييف الآن

كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا (أ.ب)
كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا (أ.ب)

شدَّد كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا على صعوبة مواجهة باراغواي في دور الـ16 لكأس العالم، مبدياً دعمه الشديد لمدربه، ديديه ديشان، الذي عاد لقيادة الفريق بعد وفاة والدته، للفوز على السويد بنتيجة 3 - صفر في انطلاقة الديوك بالأدوار الإقصائية.

صرح مبابي عبر قناة «إم 6» الفرنسية عقب اللقاء: «أنا وجميع لاعبي الفريق ندرك تماماً المهام المطلوبة منا؛ فالأدوار الإقصائية بمثابة بطولة جديدة».

أضاف نجم ريال مدريد الإسباني الذي سجل هدفين في شباك السويد: «قدمنا أداءً جيداً، رغم أننا واجهنا صعوبة في البداية، ولم نستغلَّ فرصنا لحسم التقدُّم في النتيجة مبكراً».

وبشأن احتفاله بالهدف، باحتضان مدربه ديديه ديشان، أوضح: «هذه هي روح الفريق. كلنا ندعمه ونسانده في مثل هذه اللحظات العصيبة التي ستؤثر علينا جميعاً، ولكنه لن يكون وحيداً أبداً».

وسُئِل النجم الفرنسي عن أكثر ما يفكر فيه قبل مواجهة باراغواي، ليردَّ ساخراً: «أركز على التكييف في غرفة خلع الملابس لأن الجو حار للغاية»، مضيفاً: «لقد أثبت منتخب باراغواي أنه لا بد من الاستعداد لمواجهته بجدية، بعدما تأهلوا على حساب ألمانيا. وبالطبع هدفنا الفوز عليهم في المباراة المقبلة».

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يحتفل لاعبو المكسيك مع جماهيرهم الغفيرة بعد اللقاء (رويترز)
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  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

المكسيك تواصل رحلتها المونديالية بثنائية في الإكوادور

يحتفل لاعبو المكسيك مع جماهيرهم الغفيرة بعد اللقاء (رويترز)
يحتفل لاعبو المكسيك مع جماهيرهم الغفيرة بعد اللقاء (رويترز)

واصل منتخب المكسيك حملته الناجحة حتى الآن في بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما تأهل لدور الـ16 في المسابقة، عقب فوزه 2 - صفر على منتخب الإكوادور، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في دور الـ32 للمونديال، المقام حالياً في الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للمكسيك.

وفي ملعب «مكسيكو سيتي»، تقدم المنتخب المكسيكي بهدف عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله المخضرم راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وأنهى منتخب الإكوادور المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه بييرو هينكابي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد، بسبب وضع يده على «فمه» عند الحديث مع لاعب المكسيك، وهو القانون الجديد الذي تم تطبيقه في المونديال.

وضرب منتخب المكسيك موعداً مرتقباً في دور الـ16 للبطولة في الخامس من يوليو (تموز) الحالي، مع الفائز من مباراة منتخبي إنجلترا والكونغو الديمقراطية، التي تُقام مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات دور الـ32.

وكانت المباراة قد تأجلت ساعة كاملة عن موعدها الرسمي، وذلك بسبب عاصفة رعدية في محيط الملعب ساهمت في قرار التأجيل.

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رياضة كأس العالم المكسيك الإكوادور
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غارسيا: جميع لاعبي بلجيكا جاهزون لمواجهة السنغال

الفرنسي رودي غارسيا مدرب بلجيكا (أ.ف.ب)
الفرنسي رودي غارسيا مدرب بلجيكا (أ.ف.ب)
  • سياتل الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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  • سياتل الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
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غارسيا: جميع لاعبي بلجيكا جاهزون لمواجهة السنغال

الفرنسي رودي غارسيا مدرب بلجيكا (أ.ف.ب)
الفرنسي رودي غارسيا مدرب بلجيكا (أ.ف.ب)

يدخل المنتخب البلجيكي مباراته المرتقبة أمام السنغال في دور الـ32 من كأس العالم وهو في حالة بدنية أفضل، حيث يعزز اكتمال جاهزية جميع اللاعبين ثقتهم بأنفسهم قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، وفق ما صرّح به مدرب «الشياطين الحمر» الفرنسي رودي غارسيا.

وقال غارسيا الثلاثاء في سياتل: «قبل هذه المباراة أمام السنغال، كنا محظوظين بوجود جميع اللاعبين، وهذا أمر جيد، لأن الوضع لم يكن كذلك في المباريات الثلاث الأولى».

وأضاف: «للأسف، لم يكن جميع اللاعبين في كامل لياقتهم. لكن هذا انتهى».

استهلَّت بلجيكا مشوارها في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتعادلين متتاليين أمام مصر وإيران في المجموعة السابعة، لكنها انتزعت الصدارة بفضل فوزها الساحق على نيوزيلندا 5-1.

لعب روميلو لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، ساعة واحدة فقط مع نابولي الإيطالي، الموسم الماضي، بسبب إصابة مزمنة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه ترك بصمة بعد دخوله بديلاً في البطولة.

كما غاب غيريمي دوكو عن المباراة الثانية لفريقه لحضور ولادة ابنه في لندن، بينما غاب شارل دي كيتلار أيضاً عن التعادل السلبي مع إيران بسبب إصابة في الركبة.

وأضاف المدرب البالغ 62 عاماً: «غيريمي وروميلو يتحسنان. وأعتقد أن شارل قد تجاوز مشكلته أيضاً»، مؤكداً على تجدُّد التفاؤل بين لاعبي الفريق.

وأردف: «أردنا تصدُّر المجموعة، وهذا ما فعلناه. كنت أتمنى لو فزنا بمباريات أكثر، بل بجميع المباريات، لكننا لن نعود إلى الماضي. المهم الآن هو تأهلنا من دور المجموعات».

وتتجه الأنظار الآن إلى السنغال، حيث يُدرِك المنتخب البلجيكي أن هامش الخطأ قد تقلّص بشكل كبير مع دخول البطولة مرحلة خروج المغلوب.

وقال دي كيتلار مهاجم أتالانتا الإيطالي إن فوز الباراغواي المفاجئ على ألمانيا بركلات الترجيح، الاثنين، أظهر أنه لا يمكن الاستهانة بأي شيء في هذه المرحلة.

وأضاف: «لا أعتقد أن مَن هو المرشح الأوفر حظاً مهم».

وتابع: «من المهم أن نثق بأنفسنا، وأن نكون في كامل تركيزنا غداً، لنفوز بهذه المباراة، لأن مباراة الأمس أظهرت لنا أنه سواء كنا المرشحين للفوز أم لا، فالأمر لا يهم».

وختم قائلاً: «علينا أن نكون متيقظين وحاسمين للفوز بالمباراة».

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الرياضة رياضة عالمية

خيمينيز ينفرد بوصافة الهدافين التاريخيين للمكسيك عبر بوابة «الإكوادور»

راؤول خيمينيز يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (أ.ب)
راؤول خيمينيز يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (أ.ب)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
TT

خيمينيز ينفرد بوصافة الهدافين التاريخيين للمكسيك عبر بوابة «الإكوادور»

راؤول خيمينيز يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (أ.ب)
راؤول خيمينيز يحتفل بهدفه في شباك الإكوادور (أ.ب)

واصل راؤول خيمينيز زحفه نحو صدارة قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب المكسيك، بعدما تمكن من هز الشباك خلال لقاء الفريق مع منتخب الإكوادور، المقام حالياً في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وسجل خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجري بالعاصمة المكسيكية مكسيكيو سيتي، ضمن منافسات دور الـ32 للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووصل خيمينيز إلى الهدف رقم 47 خلال مسيرته مع منتخب المكسيك، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للفريق، بعدما فض شراكته مع خاريد بورغيتي، لاعب الفريق السابق.

ويبتعد خيمينيز (35 عاماً)، الذي بدأ مشواره مع المنتخب المكسيكي الأول عام 2013، بفارق 5 أهداف الآن فقط خلف للنجم المعتزل خافيير هيرنانديز، الهداف التاريخي لمنتخب المكسيك، الذي أحرز 52 هدفاً مع الفريق.

يشار إلى أن هذا هو الهدف الثاني لخيمينيز في النسخة الحالية لكأس العالم، بعدما سبق أن أحرز هدفاً خلال فوز المكسيك 2 - صفر على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية لمونديال 2026.

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