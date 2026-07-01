«اليويفا» يُغرم أندية أوروبية لانتهاكها القواعد المالية

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الثلاثاء، عقوبات على 14 نادياً، من بينها يوفنتوس ونيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وتشيلسي، لانتهاكها قواعد الاستدامة المالية للموسم 2025 - 2026.

وأشار «اليويفا» إلى أن الغرفة الأولى التابعة لهيئة الرقابة المالية للأندية قد أكملت تقييمها للأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2025 - 2026. وفرضت عقوبات تتعلق بانتهاكات قاعدة إيرادات كرة القدم وقاعدة تكلفة الفريق ومتطلبات إعداد التقارير المالية.

وتتطلب قاعدة إيرادات كرة القدم، التي تُعدّ تطوراً لاختبار التعادل المالي السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من الأندية، الحفاظ على إجمالي الخسائر المتعلقة بكرة القدم ضمن الحد المسموح به خلال فترة المراقبة، مع ضرورة تغطية العجز الزائد من خلال حقوق الملكية أو مساهمات الملاك.

وفشل يوفنتوس ونيوكاسل ونيس وسانتا كلارا وأستانا وبارتيزان في الامتثال لهذه القاعدة، التي تم تقييمها لأول مرة على أساس إجمالي مدته ثلاث سنوات، تغطي السنوات المالية المنتهية في 2023 و2024 و2025.

واتفق يوفنتوس ونيوكاسل على تسويات مدتها ثلاث سنوات تقتضي منهما تحقيق الأهداف السنوية، والامتثال الكامل بحلول نهاية موسم 2028 - 2029.

وتم تغريم يوفنتوس بمبلغ 20 مليون يورو (22.84 مليون دولار)، منها 14 مليون يورو مشروطة، بينما تم تغريم نيوكاسل مبلغ 10 ملايين يورو (11.42 مليون دولار)، مع تعليق 7 ملايين يورو رهن الامتثال في المستقبل.

كما سيواجه كلا الناديين قيوداً على تسجيل أي لاعبين جدد في القائمة الأولى الخاصة بمسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وفي القائمة الأولى، يمكن للأندية تسجيل 25 لاعباً كحد أقصى، مع تخصيص 8 مقاعد حصرياً للاعبين المحليين.

ومن المحتمل فرض عقوبات إضافية في حال فشل الناديين في تحقيق الأهداف المحددة، تتراوح بين فرض قيود أكثر صرامة على التسجيل، وصولاً إلى استبعادهما من المسابقة التالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي سيتأهلان إليها.

كما خرق ناديا نيس وسانتا كلارا قاعدة إيرادات كرة القدم، لكنهما أثبتا أن هذه المخالفات كانت مؤقتة.

وتم تغريم نادي نيس مبلغ مليوني يورو (2.28 مليون دولار)، منها 1.7 مليون يورو مشروطة، بينما تم تغريم سانتا كلارا مبلغ مليون يورو (1.14 مليون دولار)، بما في ذلك 850 ألف يورو مع إيقاف التنفيذ.

وتم تغريم أستانا وبارتيزان 100 ألف يورو و200 ألف يورو (على الترتيب) بسبب مخالفات طفيفة.

كما فرض الاتحاد الأوروبي للعبة عقوبات على 9 أندية لانتهاكها قاعدة تكلفة تشكيلة الفريق، التي تحدد الإنفاق على رواتب اللاعبين والمدربين ورسوم الانتقالات، ورسوم الوكلاء، بنسبة 70 في المائة من إيرادات النادي وأرباحه من بيع اللاعبين.

وسجل أستون فيلا وتشيلسي ونيوكاسل ونوتنغهام فورست ونيس وستراسبورغ وأيك أثينا وفيورنتينا وفنربخشه نسب تكلفة الفريق التي تجاوزت الحد الأقصى البالغ 70 في المائة للسنة الميلادية 2025.

وتلقى ستراسبورغ أكبر غرامة متعلقة بتكلفة تشكيلة الفريق بلغت 25 مليون يورو (28.55 مليون دولار)، منها 12 مليون يورو مشروطة. وتم تغريم أستون فيلا بمبلغ 22.5 مليون يورو، منها 15 مليون يورو مع وقف التنفيذ.

وأعلن «اليويفا» أن كلا الناديين ارتكب مخالفات جسيمة، وسيواجهان قيوداً على تسجيل لاعبين جدد لموسم 2026 - 2027 من مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وتم تغريم فنربخشه مبلغ 7 ملايين يورو، وفيورنتينا 6 ملايين، وتشيلسي ونيوكاسل 3 ملايين لكل منهما، ونوتنغهام فورست 2.5 مليون، وأيك أثينا 500 ألف يورو ونيس 450 ألفاً.

وتشمل الغرامة المفروضة على تشيلسي مبلغ مليوني يورو مع وقف التنفيذ.

وقال «اليويفا» إن تشيلسي وأستون فيلا تعرضا بالفعل لعقوبات في الموسم السابق، لكنهما أظهرا اتجاهاً إيجابياً في نسب تكلفة تشكيلتيهما.

كما سجل بولونيا ونابولي نسب تكلفة الفريق أعلى من 70 في المائة، لكن لم يتم تغريمهما، لأن تجاوزاتهما عُوِّضت بفوائض في إيرادات كرة القدم.

كما فرض «اليويفا» غرامة قدرها 250 ألف يورو على نادي فاردار سكوبي المقدوني لتقديمه معلومات مالية غير كاملة. ويواجه النادي احتمال الاستبعاد من مسابقات الاتحاد الأوروبي للعبة في المستقبل، إذا كرر المخالفة خلال ثلاثة مواسم.