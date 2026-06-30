«إن بي إيه»: ليبرون جيمس سيواصل اللعب الموسم المقبل... لكنه سيغادر ليكرز

سيواصل ليبرون جيمس، أفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه)، اللعب الموسم المقبل، لكنه سيغادر لوس أنجليس ليكرز، وفق ما أفادت تقارير إعلامية الثلاثاء.

وأبلغ المخضرم، البالغ 41 عاماً، إدارة النادي بأن فترته التي استمرت 8 أعوام مع ليكرز وصلت إلى نهايتها، وأنه سيخوض موسمه الرابع والعشرين في الدوري مع فريق آخر، بحسب ما نقلت شبكة «إي إس بي إن» عن وكيله ريتش بول.

وأثار جيمس، الفائز بلقب الدوري مع ليكرز عام 2020، الشكوك حول مستقبله بعد الخسارة الساحقة 0-4 أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في الدور الثاني من «بلاي أوف» المنطقة الغربية.

وقال عقب الإقصاء في 11 مايو (أيار): «لا أعرف ما الذي يخبئه لي المستقبل. سأبتعد قليلاً، أتحدث مع عائلتي، أحلل الوضع، وعندما يحين الوقت، ستعرفون ما قررته».

وأضاف جيمس: «لا يزال لديّ حب اللعبة»، وذلك بعدما خاض مباراته رقم 302 في الـ«بلاي أوف».

طوال موسمه الثالث والعشرين، لم يقدّم بطل الدوري 4 مرات أي مؤشر بشأن إمكانية اعتزاله أو تمديد عقده أو الرحيل لخوض تحدٍ أخير، رغم الشائعات التي ربطته بفريقه السابق كليفلاند كافالييرز أو غولدن ستايت ووريرز.

ومن جانب ليكرز، قال المدير العام روب بيلينكا في منتصف مايو (أيار): «كل الفرق، بما فيها فريقنا، ستكون سعيدة بوجود ليبرون جيمس في صفوفها»، مع الإقرار في الوقت ذاته بأن مستقبل النادي بات يرتكز أكثر على السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي انضم إليه من دالاس مافريكس في فبراير (شباط) 2025 في صفقة تبادل مدوية مع أنتوني ديفيز.

ويُعد «الملك» أحد أساطير كرة السلة بفضل بنيته البدنية القوية، وانضباطه الصارم في نمط حياته، وأخلاقيات عمله العالية، كما يمتلك سجلاً حافلاً بالأرقام القياسية، أبرزها الرقم التاريخي لعدد النقاط المسجلة، الذي انتزعه من كريم عبد الجبار عام 2023 (وصل إلى 43440 نقطة).