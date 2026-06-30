رئيسة وليامز السابقة: راسل يتمتع بالقوة اللازمة للفوز بـ«فورمولا 1»

قالت كلير وليامز، المديرة السابقة لفريق وليامز، إن جورج راسل يمكنه الاستفادة من النضج والقوة الذهنية في الصراع النفسي الذي يخوضه في منافسات بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات مع كيمي أنتونيلي، زميله الشاب بفريق مرسيدس.

ويحتل راسل (28 عاماً) المركز الثاني في الترتيب العام للسائقين بالبطولة، لكنه يتأخر بفارق كبير يبلغ 40 نقطة عن الإيطالي أنتونيلي (19 عاماً) الذي فرَض حضوره بقوة هائلة في موسمه الثاني فقط، إذ حقق 5 انتصارات في السباقات الستة الأولى، هذا العام.

وتتجدد المنافسة بين راسل وأنتونيلي، مطلع الأسبوع المقبل، على حلبة سيلفرستون، في السباق الذي يخوضه راسل في بلاده، وهو التاسع من إجمالي 22 سباقاً، هذا الموسم.

وقالت وليامز، التي كانت تدير فريق وليامز عند انضمام راسل إليه، حيث ظل سائقاً بالفريق من 2019 إلى 2021، للصحافيين: «مِن واقع خبرتي مع جورج... أعتقد أنه قادر تماماً على الفوز في تلك المعركة النفسية، عندما يتعلق الأمر بمحاولة الفوز ببطولة العالم».

وأضاف: «إنه واعٍ تماماً بنفسه، وسيكون جالساً كل يوم (يفكر): ما الذي ينبغي عليّ فعله لأتفوّق على زميلي في الفريق؟ كيف يمكنني الفوز في هذه المعركة؟».

وقارنت وليامز، التي رحلت عن «فورمولا 1» بعد بيع الفريق المملوك لعائلتها في عام 2020، لكنها لا تزال تعمل خبيرة ومتحدثة ضيفة من حين لآخر، الصراع الحالي داخل فريق مرسيدس بذلك الذي دار بين لويس هاميلتون ونيكو روزبرغ في الفريق نفسه قبل عشر سنوات، عندما فاز روزبرغ باللقب، في النهاية، بفارق 5 نقاط فقط.

وأضافت: «المعركة النفسية هي التي تحسم الحرب، في نهاية المطاف. وأعتقد أن جورج، نظراً لامتلاكه درجة من النضج تفوق كيمي في هذه المرحلة... هو الذي سيفوز في هذه المعركة».

وفاز راسل مرتين، هذا الموسم، كان آخِرهما في النمسا، يوم الأحد الماضي، ويتوجه إلى سيلفرستون ساعياً إلى تقليص الفارق مع أنتونيلي أكثر.

وبدأ البريطاني الموسم بوصفه المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب لدى مكاتب المراهنات في لندن، لكن أنتونيلي سرعان ما قلَبَ تلك التوقعات رأساً على عقب بسلسلة انتصاراته المذهلة في 5 سباقات متتالية. وتذكرت وليامز كيف أظهر مواطنها دائماً نضجاً يفوق سنه، مشيرة إلى أن السائق نفسه كان يروي قصة عن كيف كان منافسوه يطلقون عليه لقب «الجد» في فترة مشاركته بسباقات الكارتينغ.

وقالت وليامز: «أعتقد أنه يمتلك القدرة. الأمر يتعلق فقط بضمان أن تتمتع سيارة مرسيدس بالموثوقية التي يحتاج إليها لعبور خط النهاية».

وأضافت: «يحتاج جورج فقط إلى التراجع خطوة إلى الوراء، والتركيز، ورفع أكمامه».