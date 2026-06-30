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الرياضة رياضة عالمية

وزير الأمن الداخلي الأميركي: رقصت فرحاً بخروج إيران من كأس العالم

مسؤول إيراني قال إن احتفال وزير بإقصاء منتخب «يعكس ضيق أفق لا يحتمل في مسرح مونديالي»

وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين (أ.ب)
وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين (أ.ب)
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وزير الأمن الداخلي الأميركي: رقصت فرحاً بخروج إيران من كأس العالم

وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين (أ.ب)
وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين (أ.ب)

أثار وزير الأمن الداخلي الأميركي، ماركواين مولين، جدلاً واسعاً بعدما قال إنه احتفل بخروج المنتخب الإيراني من كأس العالم، مؤكداً، حسب شبكة «The thletic»، أنه «رقص رقصة فرح وغنى أغنية أو اثنتين» عقب نهاية مشوار إيران في البطولة.

وودّعت إيران المنافسات بعد تعادلها في جميع مباريات دور المجموعات، وكان آخرها التعادل (1-1) أمام مصر، في لقاء شهد إلغاء هدف قاتل سجله شجاع خليل زاده في الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو.

وخلال إحاطة إعلامية في مركز تنسيق الأحداث الخاصة بالحكومة الأميركية، قال مولين إنه كان سعيداً بمغادرة البعثة الإيرانية الأراضي الأميركية، مضيفاً: «أنا سعيد لأنهم انتهوا ولن يعودوا. كنت سعيداً عندما سُحبت تأشيراتهم وغادروا الولايات المتحدة، وربما غنيت أغنية أو اثنتين أو رقصت رقصة فرح».

وأضاف أن السلطات الأميركية تعاملت مع المنتخب الإيراني أكثر من أي منتخب آخر خلال البطولة، معتبراً أن مغادرته كانت أمراً مرحباً به.

وتأتي تصريحات مولين امتداداً لخلافه المستمر مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم، بعدما سبق أن اتهم بعض أفراد البعثة بمحاولة إدخال شخص له صلات مباشرة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهو الاتهام الذي نفاه الاتحاد الإيراني ووصفه بأنه «مختلق ولا أساس له من الصحة».

ورد مسؤول في الاتحاد الإيراني لكرة القدم على تصريحات الوزير، قائلاً إن الإيرانيين اعتادوا «الأكاذيب وسوء المعاملة» من المسؤولين الأميركيين، مضيفاً أن هذه التصريحات تظهر عدم التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي أو بالمعايير المنتظرة من دولة تستضيف حدثاً رياضياً عالمياً.

وأضاف المسؤول أن احتفال وزير أميركي بإقصاء منتخب من البطولة «يعكس ضيق أفق لا يحتمل حتى وجود فريق كرة قدم على أكبر مسرح رياضي في العالم»، مشيراً إلى أن مدرب المنتخب الإيراني كان قد صرح بعد مواجهة نيوزيلندا بأن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في استمرار إيران في البطولة، بسبب ما وصفه بالمعاملة غير الإنسانية وغير الاحترافية التي تعرض لها الفريق.

ومنذ انطلاق كأس العالم، اشتكت إيران من الإجراءات المفروضة عليها؛ إذ اضطرت إلى نقل مقر معسكرها من مدينة توسان الأميركية إلى تيخوانا المكسيكية، كما لم يُسمح لها بدخول الولايات المتحدة إلا قبل يوم واحد من أول مباراتين، في حين رُفض منح تأشيرات لعدد من أفراد الجهاز الإداري، وأُلزمت البعثة بمغادرة الولايات المتحدة مباشرة بعد نهاية كل مباراة.

ورفض مولين هذه الشكاوى، مؤكداً أن إقامة الفريق في تيخوانا كانت مناسبة لقربها من لوس أنجليس، وأن عناصر الجمارك وحماية الحدود أجروا إجراءات التفتيش قبل صعود اللاعبين إلى الطائرة لتسهيل دخولهم.

وكشف أيضاً عن أن المهاجم مهدي طارمي والمدرب سعيد ألهوي خضعا للاستجواب من قِبل السلطات الأميركية بعد مباراة نيوزيلندا. كما جدد تأكيده أن أكثر من نصف أفراد الطاقم المرافق للمنتخب الإيراني لم يحصلوا على تأشيرات دخول، مدعياً أن البقية لديهم صلات مباشرة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، وهو اتهام كررت إيران نفيه ووصفته بأنه «مختلق ولا يستند إلى أي دليل».

وفي ردها الأخير، أشارت إيران إلى أن تصريحات مولين ليست مستغربة، مستشهدة بالضربة الجوية التي استهدفت مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في ميناب يوم 28 فبراير (شباط) 2026، والتي قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها أسفرت عن مقتل 168 طفلاً. ويحيي لاعبو المنتخب الإيراني ذكرى الضحايا بوضع شارات تحمل الرقم 168.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن تحقيقاً عسكرياً أولياً خلص إلى أن صاروخاً أميركياً كان مسؤولاً عن الضربة، إلا أن الرئيس دونالد ترمب والحكومة الأميركية لم يؤكدا رسمياً تلك النتيجة.

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«ياماها» ينهي تعاقده مع كوارتارارو ورينز في نهاية الموسم

من اليسار إلى اليمين فابيو دي جيانانتونيو (إيطاليا) على دراجته دوكاتي وفابيو كوارتارارو (فرنسا) على ياماها الخاصة به أثناء السباق خلال جائزة الجائزة الكبرى للدراجات النارية في هولندا (إ.ب.أ)
من اليسار إلى اليمين فابيو دي جيانانتونيو (إيطاليا) على دراجته دوكاتي وفابيو كوارتارارو (فرنسا) على ياماها الخاصة به أثناء السباق خلال جائزة الجائزة الكبرى للدراجات النارية في هولندا (إ.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

«ياماها» ينهي تعاقده مع كوارتارارو ورينز في نهاية الموسم

من اليسار إلى اليمين فابيو دي جيانانتونيو (إيطاليا) على دراجته دوكاتي وفابيو كوارتارارو (فرنسا) على ياماها الخاصة به أثناء السباق خلال جائزة الجائزة الكبرى للدراجات النارية في هولندا (إ.ب.أ)
من اليسار إلى اليمين فابيو دي جيانانتونيو (إيطاليا) على دراجته دوكاتي وفابيو كوارتارارو (فرنسا) على ياماها الخاصة به أثناء السباق خلال جائزة الجائزة الكبرى للدراجات النارية في هولندا (إ.ب.أ)

أعلن «ياماها»، اليوم الثلاثاء، أن فابيو كوارتارارو ​وأليكس رينز سيغادران الفريق مع نهاية موسم 2026 في بطولة العالم للدراجات النارية. وانضم كوارتارارو إلى «ياماها» في 2019، وحقق معه أنجح فترات مسيرته، إذ فاز ‌في 11 ‌سباقاً، وصعد ​إلى ‌منصة التتويج ​32 مرة. كما تُوج المتسابق الفرنسي، البالغ من العمر 26 عاماً، بلقب الفئة الأولى في بطولة العالم عام 2021.

بدوره، انضم رينز إلى «ياماها» في عام 2024، بعد ‌تعافيه من إصابة تعرَّض ​لها خلال ‌فترة قصيرة قضاها مع ‌فريق هوندا.

وعانى «ياماها» صعوبات كبيرة في المنافسة، خلال المواسم الأخيرة، إذ لم يتمكن ‌هذا الثنائي من الصعود إلى منصة التتويج سوى مرة واحدة منذ بداية عام 2024، وكان ذلك عبر كوارتارارو في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، العام الماضي.

وشهد موسم 2026 تحديات خاصة للفريق الذي يحتل مركزاً متأخراً قرب قاع الترتيب برصيد 64 نقطة، في حين يقبع ​كلا ​المتسابقين خارج المراكز العشرة الأولى في ترتيب البطولة.

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ناومي أوساكا تتحدى قيود الأبيض في ويمبلدون بإطلالة مستوحاة من الكيمونو الياباني

إطلالة رائعة من اليابانية ناومي أوساكا (رويترز)
إطلالة رائعة من اليابانية ناومي أوساكا (رويترز)
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ناومي أوساكا تتحدى قيود الأبيض في ويمبلدون بإطلالة مستوحاة من الكيمونو الياباني

إطلالة رائعة من اليابانية ناومي أوساكا (رويترز)
إطلالة رائعة من اليابانية ناومي أوساكا (رويترز)

أثبتت ناومي أوساكا أن قواعد اللون الأبيض الصارمة في بطولة ويمبلدون لا تمنع الإبداع، بعدما خطفت الأنظار بإطلالة مستوحاة من الزي الياباني التقليدي خلال مباراتها في الدور الأول.

وتفرض البطولة الإنجليزية بحسب شبكة «The Athletic» منذ نحو 150 عاماً ارتداء اللون الأبيض بالكامل، حتى في أربطة الأحذية، والجوارب، وأربطة الذراع، مع السماح بخطوط زخرفية لا يزيد عرضها على سنتيمتر واحد، فيما سُمح للاعبات منذ عام 2023 فقط بارتداء سراويل داخلية داكنة اللون.

تفرض البطولة الإنجليزية منذ نحو 150 عاماً ارتداء اللون الأبيض بالكامل (أ.ف.ب)

لكن هذه القيود لم تمنع المصنفة الرابعة عشرة عالمياً من تقديم واحدة من أكثر الإطلالات تميزاً في البطولة، إذ ارتدت زياً مستوحى من الكيمونو الياباني، تزينه زخارف مطرزة لزهور الكرز وطائر الكركي، مع فيونكات كبيرة، وذيل طويل، إضافة إلى زينة شعر تقليدية.

وأكدت أوساكا أنها لا ترى اللون الأبيض عائقاً للإبداع، وقالت: «لم أفكر يوماً أن الأبيض يقيّدني. هناك الكثير من الأقمشة والأنماط والخامات التي يمكن استخدامها، لذلك لم أشعر أبداً بأنه يحد من خيالي».

أوساكا تعالج قدمها خلال المباراة (د.ب.أ)

وباتت النجمة اليابانية تحرص في البطولات الأربع الكبرى على تحويل دخولها إلى الملعب إلى عرض أزياء، إذ تقدم في كل بطولة تصميماً يعكس هويتها، أو يرتبط بطبيعة الحدث.

ففي بطولة فرنسا المفتوحة حيث رولان غاروس ظهرت بفساتين مستوحاة من برج إيفل مع تصاميم تشبه المشدات، بينما استوحت ملابسها في أستراليا من قناديل البحر.

أما في ويمبلدون، فقد اختارت المزج بين تقاليد البطولة العريقة وتراثها الياباني، بالتعاون مع المصممة اليابانية هانا ياغي، التي صممت لها زياً يجمع بين الطابع التقليدي والأناقة الحديثة.

ورغم إصابتها في القدم، وانسحابها من نهائي بطولة باد هومبورغ الإعدادية، نجحت أوساكا في افتتاح مشوارها بانتصار على الفرنسية إلسا جاكمو بمجموعتين دون رد 6-1 و7-5، لتؤكد حضورها اللافت داخل الملعب وخارجه، في إطلالة حافظت على شرط البطولة الأساسي... إذ كان كل شيء فيها أبيض اللون.

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مادويكي: قادر على صنع الفارق مع إنجلترا

نوني مادويكي (أ.ف.ب)
نوني مادويكي (أ.ف.ب)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مادويكي: قادر على صنع الفارق مع إنجلترا

نوني مادويكي (أ.ف.ب)
نوني مادويكي (أ.ف.ب)

يعتقد نوني مادويكي أنه قادر على أن يكون الشرارة التي تحتاجها إنجلترا، فيما يستعد رجال المدرب توماس توخيل لمواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالأدوار الإقصائية لكأس العالم، مع توقع أن يتطلب الأمر صبراً أمام دفاع صلب.

تواجه إنجلترا المنتخب الأفريقي في أتلانتا الأميركية بدور الـ32 الأربعاء، وسط استمرار الانتقادات بعد عروضها الباهتة في دور المجموعات، التي تضمنت تعادلاً سلبياً مخيباً مع غانا.

وتخوض جمهورية الكونغو الديمقراطية أول ظهور لها في كأس العالم منذ عام 1974، وقد تعادلت مع البرتغال 1 - 1 في وقت سابق من البطولة، ومن المتوقع أن تعتمد نهجاً دفاعياً أمام فريق توخيل.

وعلى جانب منتخب إنجلترا، فإن مادويكي، جناح آرسنال، الذي ينافس زميله في النادي بوكايو ساكا على مركز الجناح الأيمن، قال إنه قد يكون الرجل القادر على فك شيفرة الدفاعات العنيدة في مرحلة خروج المغلوب. وقال، يوم الاثنين، بمقر تدريب إنجلترا في كانساس سيتي الأميركية: «أشعر أنه يتعين عليك أن تَعدّ نفسك لاعباً من الطراز الرفيع. أنت هنا لسبب؛ تمثل بلدك، وتلعب على مسرح أكبر». وأضاف: «يجب أن تمتلك تلك الثقة... الثقة المفرطة في قدراتك؛ لأنه في نهاية المطاف، مع زملائك في الفريق، الأمر يعود إليك على أرض الملعب لتقدم الأداء». وتابع: «لذا؛ فأياً كان ما يضعك في هذا الإطار الذهني لتتمكن من فعل ذلك، فأعتقد أنه أمر جيد».

وأشار مادويكي (24 عاماً) إلى أن إنجلترا ليست الوحيدة التي تواجه صعوبة أمام الفرق التي تسعى أساساً إلى تعطيل هجمات الخصم في «نسخة 2026». وقال الجناح: «أشعر أن الأمر لا يخصنا فقط. أعتقد أن كل فريق يواجه صعوبات عندما يصطف الخصم بـ11 لاعباً في مساحة 30 متراً». وتابع: «ليس من السهل اختراق ذلك. رأينا منتخبات كبرى أخرى تعاني أيضاً؛ إسبانيا، والبرتغال في المباراة الأخيرة. لذا؛ نعم، إنه جزء من كرة القدم الآن». وأردف: «بالطبع عندما تواجه إنجلترا فمن الطبيعي أن تتبنى نهجاً دفاعياً نظراً إلى جودة فريقنا. من جانبنا، لدينا الأنماط نفسها، وسنسعى إلى تطبيقها بشكل أفضل مما فعلنا في مباراة غانا، التي من المرجح أن تكون هذه المباراة مشابهة لها».

وكان قائد إنجلترا هاري كين، ولاعب وسط ريال مدريد جود بيلينغهام، الأبرز في فريق توخيل حتى الآن؛ إذ سجل معاً 5 أهداف. وقال مادويكي: «لاعبان حاسمان جداً، يتحملان المسؤولية عنا. أعتقد أن جود، خصوصاً في المباراة الأخيرة (الفوز على بنما 2 - 0)، كان لا يُمكن إيقافه. ومن الواضح أنك تعرف ما ستحصل عليه من هاري من حيث تسجيل الأهداف، لذا؛ فأنا سعيد جداً بأنهما يقدمان أفضل مستوياتهما، ونأمل أن يستمر ذلك في الأدوار الإقصائية؛ لأننا بحاجة إليهما». وأضاف مادويكي أنه يحاول قدر الإمكان تجنب الحر الشديد في كانساس سيتي مع ارتفاع درجات الحرارة بوسط الولايات المتحدة. وقال: «الحر شديد جداً في الخارج. في الداخل يوجد تكييف، لذا؛ فأنا أفضّل البقاء في الداخل والتركيز على الحصة التدريبية المقبلة».

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