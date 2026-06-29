شايفر: إدارة «لايبزيغ» افتقرت إلى الاحترام في التعامل مع إقالة فيرنر

اعترف مارسيل شايفر، المدير الرياضي لنادي لايبزغ الألماني لكرة القدم، بأن إدارة النادي افتقرت إلى الاحترام في طريقة تعاملها مع قرار إقالة المدرب أولي فيرنر مؤخراً.

وقال شايفر، لصحيفة «بيلد» في مقابلةٍ نُشرت اليوم الاثنين: «الأسابيع الماضية - ويجب أن نكون صريحين مع أنفسنا - لم تكن مثالية، على الإطلاق، بل كانت سيئة، بكل بساطة».

وأضاف شايفر أنه أجرى «محادثة طويلة وخاصة» مع أولي فيرنر، خلال رحلة ما بعد الموسم إلى جنوب أفريقيا، وكان من المفترض أن تتواصل هذه المحادثات مع تقييم شامل بعد عودة المدرب من الإجازة.

وأوضح: «إن حقيقة أن كثيراً من الأمور خرج إلى العلن لأسباب مختلفة كانت غير لائقة، على الإطلاق، سواء تجاه أولي فيرنر كشخص أم مدرب. أنا آسف جداً لذلك، بلا شك».

كان شايفر قد دعّم فيرنر، طوال الموسم الذي أنهاه الفريق في المركز الثالث في «الدوري الألماني»، ليضمن العودة إلى «دوري أبطال أوروبا».

وقال إن إنهاء الموسم مع فيرنر كان «القرار الصحيح تماماً»، رغم أنه أُقيل بعد أسبوعين فقط بسبب شكوك من قِبل مجموعة ريد بول العالمية، بقيادة يورغن كلوب، حول استمراره.

وأكد شايفر أن تعاونه مع فيرنر كان صادقاً دائماً، رغم أن النقاشات بينهما كانت أحياناً صعبة، لكنه قال: «الأمر دائماً يتعلق بالاحترام المتبادل، ونحن لم ننجح في تحقيق ذلك، هذه المرة، إطلاقاً».

وذكر شايفر أنه لم يبدأ أي محادثات مع المدرب الجديد مارتن ديميكيليس، الذي قُدّم رسمياً، الأسبوع الماضي، إلا بعد أن أصبح واضحاً أن فيرنر سيرحل عن الفريق.