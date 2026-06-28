راشفورد: رسالة توخيل وراء ظهوري المميز في المونديال

تحدث ماركوس راشفورد، نجم منتخب إنجلترا، عن سرّ ظهور الفريق بشكل مميز خلال مسيرته بمرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأشار راشفورد إلى أن السرّ يكمن في رسالة الألماني توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا للاعبيه خلال البطولة.

وتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه المنتخب الكرواتي، ليصعد عن جدارة للأدوار الإقصائية في البطولة.

وكشف راشفورد عن رسالة توماس توخيل، التي أبلغها للاعبي الفريق، حيث قال: «يتعين علينا فقط أن نستمتع باللحظة. ارتداء قميص المنتخب الإنجليزي لحظة مميزة دائماً، لكن الوصول إلى كأس العالم والتأهل من دور المجموعات إنجاز عظيم».

أضاف راشفورد، في تصريحاته، التي أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية: «نحن اللاعبين نركز دائماً على المباراة المقبلة، لكنه طلب منا أن نأخذ لحظة للاستمتاع بها واستيعابها».

وأوضح النجم الإنجليزي: «يتعين علينا الآن أن نبذل قصارى جهدنا كل 3 أيام. أحياناً أجد ذلك أسهل لأنه أقرب إلى ما اعتدنا عليه في أنديتنا. نأمل أن نتعامل مع الأمر بهدوء ونقدم أداءً أفضل في المباراة المقبلة».

وتحدث راشفورد عن أول مشاركة له أساسياً في البطولة، حيث قال: «أحاول أن أبذل قصارى جهدي. أنا سعيد بالمشاركة أساسياً، ولكن الأهم من ذلك، أنا سعيد بحصد النقاط والمساهمة مع الفريق بشكل إيجابي».

وعما إذا كان هذا أفضل مستوى له مع منتخب إنجلترا، ردّ راشفورد: «ربما. ما زلت أعتقد أنني لست في أفضل حالاتي بعد، وبإمكاني أن أكون أكثر خطورة، لكنني أحاول أن أكون إيجابياً، وألعب تمريرات أمامية، وأربط اللعب في ذلك الجانب. أريد أن أتخذ خطوات لإيذاء الخصم. سأستمر على هذا النهج».