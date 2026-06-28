الهولندي خاكبو يُفجع بخسارة طفله قبل موقعة المغرب

فُجِع مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الهولندي كودي خاكبو بخسارة طفله قبل ولادته، ما قد يؤثر على وضعه النفسي قبيل مواجهة المغرب في دور الـ32 من مونديال 2026.

وطالب خاكبو باحترام «الخصوصية والمساحة» في هذه الفترة الصعبة بعدما أعلنت شريكته عارضة الأزياء نوا فان در باي الخبر، السبت.

وكان الزوجان ينتظران طفلهما الثاني، لكنهما خسراه قبل موعد ولادته في أكتوبر (تشرين الأول).

ونشرت فان در باي صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهرهما ممسكين بأيديهما معاً فوق بطانية وقبعة صوفية.

وكتبت: «بقلوب مكسورة نشارك الخبر المروّع بأن طفلنا الصبي توفي خلال الحمل»، مضيفة: «شكراً لحبكم ودعمكم. إيليا رافايال خاكبو. حبيبنا إلى الأبد. ابننا إلى الأبد».

وفي منشور له، كتب خاكبو: «إنها فترة صعبة جداً على عائلتنا. نرجو لطفكم في منحنا الخصوصية والمساحة. شكرا لتفهمكم».

من جانبه، أكّد الاتحاد الهولندي للعبة أن اللاعب سيبقى مع معسكر المنتخب في كانساس سيتي.

وجاء في بيان الاتحاد: «نقدّم كل أشكال الدعم الممكنة للعائلة. بعد مناقشة الوضع مع شريكته، قرّر كودي البقاء مع المنتخب».

وأضاف: «نحترم خصوصية العائلة، ولذلك لن ندلي بأي تعليق إضافي بشأن الوضع».

وشارك اللاعب البالغ 27 عاماً أساسياً في مباريات هولندا الثلاث في دور المجموعات للمونديال المقام في أميركا الشمالية، مُسهماً في تأهل بلاده إلى دور الـ32 بتسجيله هدفين أمام السويد.

وستتواجه هولندا مع المغرب الثلاثاء في المكسيك، التي تستضيف النهائيات مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا.