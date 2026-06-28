كرواتيا تنتزع الوصافة بفوز صعب على غانا

توخيل: الآن تبدأ بطولة أخرى

أثنى توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، على فوز فريقه الثمين 2 - صفر على بنما، مساء السبت، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الـ12 من مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 7 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على أقرب ملاحقيه المنتخب الكرواتي، ليصعد عن جدارة للأدوار الإقصائية في البطولة، التي تقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وضرب منتخب إنجلترا، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في كأس العالم، بعدما سبق أن حصد البطولة حينما استضافها على ملاعبه عام 1966، موعداً في دور الـ32 مع صاحب المركز الثالث في أي من المجموعتين التاسعة أو الـ11 في الأول من يوليو (تموز) المقبل.

وقال توخيل، عقب المباراة، في تصريحات إعلامية: «قمنا بواجبنا. هذا ما توقعناه قبل اللقاء، واجهنا خصماً صعباً يتمتع بالقوة في الدفاع، كنا حذرين من هجماتهم المرتدة. هاجمنا بشكل جيد في الشوط الثاني وحققنا انتصاراً مستحقاً».

وتحدث المدرب الألماني عن جود بيلينغهام، الذي توج بجائزة رجل المباراة في اللقاء، عقب تسجيله الهدف الأول وصناعته الهدف الثاني للنجم المخضرم هاري كين، الذي بات الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم برصيد 11 هدفاً.

وصرح توخيل: «لقد كان مردوده جيداً للغاية في مركز صانع الألعاب. الجميع أدى واجبه على ما يرام».

وفيما يتعلق بأداء الفريق، أوضح توخيل: «يمكن أن نبني على هذا الأداء الجيد في المباريات المقبلة. سارت الأمور مثلما ارتأينا. الآن نبدأ مرحلة جديدة في المونديال، وهي الأدوار الإقصائية. يتعين علينا أن نتعافى ونجهز أنفسنا للقاءات المقبلة. سوف يتحسن الأداء في كل مواجهة بالتأكيد».

وعن الدفع بعناصر جديدة في صفوف المنتخب الإنجليزي، كشف توخيل: «شيء جيد. ويجعل كل لاعب يشعر بالفخر باللعب بقميص منتخب إنجلترا لأول مرة في كأس العالم. لقد اخترت اللاعبين بناء على مستوياتهم مع أنديتهم هذا الموسم. إننا نوجد من أجل هدف كبير، وهو معروف للجميع».

واختتم توخيل تصريحاته قائلاً: «أتمنى أن يكون بوكايو ساكا وديكلان رايس جاهزين للمباراة المقبلة في دور الـ32. إنهما عنصران هامان بالنسبة لنا بكل تأكيد».