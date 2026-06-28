كرواتيا تنتزع الوصافة بفوز صعب على غانا

انتزع منتخب كرواتيا وصافة المجموعة الثانية عشرة ببطولة كأس العالم بفوز صعب على غانا بنتيجة 2 - 1 في الجولة الثالثة والأخيرة.
سجل بيتر سوتشيتش ونيكولا فلازيتش هدفي كرواتيا في الدقيقتين 31 و83 بينما أحرز ديريك لوكاسين هدف غانا الوحيد في الدقيقة 73.
بهذه النتيجة يحقق منتخب كرواتيا فوزاً ثانياً على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، وخلفه غانا برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، وتأهلا سوياً رفقة إنجلترا.
وكان المنتخب الكرواتي استهل مشواره بالخسارة 2 - 4 أمام إنجلترا، قبل الفوز بصعوبة على بنما بنتيجة 1 - صفر.
أما المنتخب الغاني فاستهل رحلته في مونديال 2026 بفوز ثمين على بنما بهدف في اللحظات الأخيرة، وبعدها فجر مفاجأة مدوية عندما فرض التعادل السلبي على إنجلترا في مباراة الجولة الثانية.
وتأهلت غانا ضمن 7 منتخبات أفريقية لدور الـ32، وهي مصر، المغرب، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب أفريقيا، كوت ديفوار.