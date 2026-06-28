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الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: وليامز ينتقد الأوروغواي… ويعدّ الإصابة «أحد أسوأ أيام حياته»

نيكو وليامز (أ.ب)
نيكو وليامز (أ.ب)
  • تشاتانوغا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT
  • تشاتانوغا الولايات المتحدة : «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: وليامز ينتقد الأوروغواي… ويعدّ الإصابة «أحد أسوأ أيام حياته»

نيكو وليامز (أ.ب)
نيكو وليامز (أ.ب)

قال جناح إسبانيا، نيكو وليامز، إن تعرضه لإصابة جديدة كان «أحد أسوأ أيام حياته»، منتقداً اللعب الخشن للأوروغواي خلال خسارتهم أمام أبطال أوروبا (0-1)، التي أنهت مسيرتهم في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وقد يغيب وليامز عن بقية البطولة إذا لم يذهب المنتخب الإسباني بعيداً، بعدما تعرض لإصابة عضلية ناجمة عن تدخل قوي من نيكولاس دي لا كروس.

وبعد لحظات من إصابته، أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه الأوروغوياني أغوستين كانوبيو بسبب تدخله العنيف على باو كوبارسي، فيما خرج أبطال العالم مرتين بصورة مخزية.

وعانى وليامز من موسم متقطع بسبب الإصابات مع فريقه أتلتيك بلباو، ولم يشارك سوى لفترات وجيزة كبديل في مباريات إسبانيا الثلاث في دور المجموعات.

وكتب اللاعب البالغ 23 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي: «اليوم هو أحد أسوأ أيام حياتي. أنا مصاب مرة أخرى بعد عام صعب للغاية».

وأضاف: «تعرضت أمس لإصابة جديدة بعد واقعة تصرّف فيها لاعب محترف بدافع الإحباط وعدم الرضا والحزن من الوضع الذي كان يمر به».

وتابع: «في رأيي، كانت لقطة يمكن تجنبها، لأنها غير ضرورية تماماً. لكن هذا لن يوقفني».

وأفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن وليامز تعرض لإصابة «متوسطة»، ولا تزال لديه فرصة للعودة لاحقاً في البطولة.

وكانت هناك أنباء أفضل لأبطال أوروبا، إذ استبعدت الفحوص إصابة ييريمي بينو بكسر في الترقوة.

وبات لاعب كريستال بالاس الإنجليزي له أيضاً فرصة للعودة قبل نهاية كأس العالم.

وكان غياب اللاعبين سيمثل ضربة كبيرة لآمال إسبانيا في الفوز باللقب، في ظل محدودية الخيارات على طرفي الملعب أمام المدرب لويس دي لا فوينتي.

ولم يخض نجم برشلونة، لامين يامال، مباراة كاملة منذ أكثر من شهرين، إذ يتم التعامل بحذر مع عودته بعد إصابة في أوتار الركبة، بينما لم يشارك المنضم حديثاً إلى ليفربول فيكتور مونيوس في كأس العالم حتى الآن بسبب مشكلات لياقية.

وبعد تصدرها المجموعة الثامنة، ستواجه إسبانيا إما النمسا أو الجزائر في دور الـ32 في لوس أنجليس، يوم الخميس.

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بأكثر من 65 مليوناً... «السعودية وإسبانيا» الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بأكثر من 65 مليوناً... «السعودية وإسبانيا» الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
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  • زيوريخ: «الشرق الأوسط»
TT

بأكثر من 65 مليوناً... «السعودية وإسبانيا» الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بأكثر من 65 مليوناً... «السعودية وإسبانيا» الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حققت مباراة منتخب السعودية ضد نظيره الإسباني في كأس العالم 2026، أعلى نسبة مشاهدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار المركز الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إلى أن مباراة السعودية وإسبانيا حققت أعلى نسبة مشاهدة في البطولة حتى الآن، حيث تابعها أكثر من 65 مليون مشاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر قنوات «بي إن سبورتس».

وأضاف «فيفا» أنه سيتم نشر الأرقام الإجمالية لبيانات المشاهدة الليلية بعد انتهاء البطولة.

وودّع المنتخب السعودي منافسات مونديال 2026 من الدور الأول بعد تذيله المجموعة الثامنة برصيد نقطتين متخلفاً بفارق الأهداف عن أوروغواي صاحبة المركز الثالث.

وبدأ «الأخضر» بقيادة مدربه دونيس مشواره في كأس العالم بنتيجة إيجابية بالتعادل 1 / 1 مع أوروغواي قبل الخسارة برباعية دون ردّ أمام إسبانيا، ثم تعادل سلبي مع الرأس الأخضر، التي تأهلت للأدوار الإقصائية في مشاركتها الأولى ببطولة كأس العالم.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

بعد الزيادة إلى 48 منتخباً… هل تحولت بعض منافسات كأس العالم إلى مباريات استعراضية؟

بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)
بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)
  • بوسطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن: «الشرق الأوسط»
TT

بعد الزيادة إلى 48 منتخباً… هل تحولت بعض منافسات كأس العالم إلى مباريات استعراضية؟

بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)
بعض المباريات انتهت بنتائج ثقيلة (رويترز)

قدّمت النسخة الموسعة من كأس العالم عروضاً ممتعة، وشهدت تألق نجوم الصف الأول وبروز منتخبات صغيرة، لكنها عانت أحياناً من محدودية الإثارة التنافسية. ومع اقتراب نهاية دور المجموعات الطويل، تمهيداً لانطلاق الأدوار الإقصائية، لا يزال توسيع المونديال إلى 48 منتخباً الذي طُبّق للمرة الأولى في نسخة 2026، موضع جدل.

قال رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جاني إنفانتينو، عام 2017 عند اعتماد الإصلاح المثير للجدل، الذي وسّع البطولة من 32 إلى 48 منتخباً: «لكل الأمم الحق في أن تحلم. كرة القدم لا تقتصر على أوروبا وأميركا اللاتينية». ومع هذا التطور، دفع «فيفا» بالبطولة نحو مزيد من الضخامة.

ارتفع عدد المجموعات إلى 12 بدلاً من 8 مجموعات، وعدد المباريات إلى 104 بدلاً من 64، مع استضافة 3 دول شاسعة المساحة هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، واستخدام 16 ملعباً لاستيعاب هذا البرنامج الضخم.

وسعى «فيفا»، الذي يضم 211 اتحاداً وطنياً، أي أكثر من عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193)، إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المناطق الجغرافية، بدوافع مالية وسياسية أيضاً، في ظل استعداد إنفانتينو لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد عام 2027 في المغرب سعياً لولاية جديدة.

وقال فنسان شوديل، مؤسس «مرصد الأعمال الرياضية»، في حديث مع «بروت»: «يندرج ذلك ضمن استراتيجية شاملة لـ(فيفا) تهدف إلى تعزيز عالمية كرة القدم. لا يتعلق الأمر بخيار رياضي فحسب، بل أيضاً بأداة للتنمية والتأثير على المستوى العالمي. مزيد من المباريات يعني أيضاً مزيداً من حقوق البث التلفزيوني وإيرادات تجارية أكبر».

ويبقى أكبر نجاح في هذا التوسيع إدماج منتخبات كانت محرومة من العرس العالمي.

فمنتخبات كوراساو والرأس الأخضر وهايتي والأردن وأوزبكستان، حتى اسكوتلندا (آخر تأهل عام 1998) ونيوزيلندا (2010)، على سبيل المثال، ربما لم تكن لتبلغ النهائيات بالنظام السابق. كما أن تأهل الرأس الأخضر إلى دور الـ32 يمثل حجة قوية لتبرير مشاركة هذه المنتخبات «الصغيرة».

غير أن مشاركتها أفرزت أيضاً مباريات غير متكافئة، لكنها استعراضية، أسعدت نجوم اللعبة الساعين إلى تعزيز أرقامهم بسهولة. فقد سجّل الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، والبالغ 39 عاماً، 5 أهداف في مباراتين، محققاً في الوقت نفسه الرقم القياسي لعدد الأهداف في النهائيات (18).

ووجّه الفرنسي كيليان مبابي ضربة موجعة للمنتخب العراقي بتسجيله ثنائية، ليقترب من الرقم القياسي للنجم الأرجنتيني برصيد 16 هدفاً في 3 نسخ، فيما استغل البرتغالي كريستيانو رونالدو، البالغ 41 عاماً، مباراة أوزبكستان ليسجل هدفين ويقدّم عرضاً لافتاً.

في المقابل، تراجعت الإثارة. فلم تحدث أي مفاجأة تُنعش بداية هذه النسخة، مع نظام لا يُقصي سوى 16 منتخباً من أصل 48 خلال دور المجموعات.

وهذا ما يمنح المنتقدين مادة إضافية للقول إن القيمة الرياضية للمسابقة الأبرز لـ«فيفا» تراجعت. وبعد سيل من المباريات في الدور الأول، لا يبدو المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مقتنعاً كثيراً بجدوى هذا التغيير.

وقال المدرب الجديد - القديم لريال مدريد الإسباني في بودكاست «بيست مود أون»: «في بعض المباريات أتوقف عن المتابعة بعد 10 دقائق. كأس العالم هي القمة. أفهم أنه أمر رائع لبعض الدول أن تشارك، لكن نتائج مثل 7-1 أو 5-1 في كأس العالم غير مقبولة. سأبدأ فعلاً بالمشاهدة اعتباراً من الأدوار الإقصائية».

وبينما يتحدث البعض عن تراجع المستوى، يرى آخرون أن النظام الجديد يمنح عدداً أكبر من الدول فرصة الظهور على المسرح العالمي.

وقال أسطورة الكاميرون السابق ورئيس اتحادها الحالي، صامويل إيتو، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «هذا يمنح أفريقيا الفرصة لتؤدي أخيراً الدور الذي تستحقه على الساحة العالمية».

لكن معارضي هذه النسخة قد لا يكونون في نهاية المطاف قد رأوا كل شيء، إذ لا يزال إنفانتينو يحتفظ في أدراجه بمقترح لتوسيع كأس العالم إلى... 64 منتخباً.

مواضيع
كأس العالم فيفا الرياضة كرة القدم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كين «الهداف التاريخي» لإنجلترا في كأس العالم

كين محتفلاً بالهدف (رويترز)
كين محتفلاً بالهدف (رويترز)
  • إيست روثرفورد نيو جيرسي: «الشرق الأوسط»
TT
  • إيست روثرفورد نيو جيرسي: «الشرق الأوسط»
TT

كين «الهداف التاريخي» لإنجلترا في كأس العالم

كين محتفلاً بالهدف (رويترز)
كين محتفلاً بالهدف (رويترز)

أصبح هاري كين الهداف التاريخي لإنجلترا في كأس العالم، بعدما سجّل هدفه الـ11 في مرمى بنما، في ختام منافسات المجموعة الـ12 بالنسخة الحالية من البطولة المقامة في أميركا الشمالية.

وكان كين قد عادل الرقم القياسي الذي سجّله غاري لينيكر، خلال فوز إنجلترا في المباراة الافتتاحية على كرواتيا، ثم حطم هذا الرقم أمام جماهير متحمسة في ملعب نيويورك نيوجيرسي.

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