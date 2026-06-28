مونديال 2026: وليامز ينتقد الأوروغواي… ويعدّ الإصابة «أحد أسوأ أيام حياته»

قال جناح إسبانيا، نيكو وليامز، إن تعرضه لإصابة جديدة كان «أحد أسوأ أيام حياته»، منتقداً اللعب الخشن للأوروغواي خلال خسارتهم أمام أبطال أوروبا (0-1)، التي أنهت مسيرتهم في كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وقد يغيب وليامز عن بقية البطولة إذا لم يذهب المنتخب الإسباني بعيداً، بعدما تعرض لإصابة عضلية ناجمة عن تدخل قوي من نيكولاس دي لا كروس.

وبعد لحظات من إصابته، أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه الأوروغوياني أغوستين كانوبيو بسبب تدخله العنيف على باو كوبارسي، فيما خرج أبطال العالم مرتين بصورة مخزية.

وعانى وليامز من موسم متقطع بسبب الإصابات مع فريقه أتلتيك بلباو، ولم يشارك سوى لفترات وجيزة كبديل في مباريات إسبانيا الثلاث في دور المجموعات.

وكتب اللاعب البالغ 23 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي: «اليوم هو أحد أسوأ أيام حياتي. أنا مصاب مرة أخرى بعد عام صعب للغاية».

وأضاف: «تعرضت أمس لإصابة جديدة بعد واقعة تصرّف فيها لاعب محترف بدافع الإحباط وعدم الرضا والحزن من الوضع الذي كان يمر به».

وتابع: «في رأيي، كانت لقطة يمكن تجنبها، لأنها غير ضرورية تماماً. لكن هذا لن يوقفني».

وأفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن وليامز تعرض لإصابة «متوسطة»، ولا تزال لديه فرصة للعودة لاحقاً في البطولة.

وكانت هناك أنباء أفضل لأبطال أوروبا، إذ استبعدت الفحوص إصابة ييريمي بينو بكسر في الترقوة.

وبات لاعب كريستال بالاس الإنجليزي له أيضاً فرصة للعودة قبل نهاية كأس العالم.

وكان غياب اللاعبين سيمثل ضربة كبيرة لآمال إسبانيا في الفوز باللقب، في ظل محدودية الخيارات على طرفي الملعب أمام المدرب لويس دي لا فوينتي.

ولم يخض نجم برشلونة، لامين يامال، مباراة كاملة منذ أكثر من شهرين، إذ يتم التعامل بحذر مع عودته بعد إصابة في أوتار الركبة، بينما لم يشارك المنضم حديثاً إلى ليفربول فيكتور مونيوس في كأس العالم حتى الآن بسبب مشكلات لياقية.

وبعد تصدرها المجموعة الثامنة، ستواجه إسبانيا إما النمسا أو الجزائر في دور الـ32 في لوس أنجليس، يوم الخميس.