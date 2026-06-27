تدهور الحالة الصحية لـ«بيريرا» مدرب الأخضر في مونديال 98

تعرّض المدرب السابق لمنتخب البرازيل كارلوس ألبرتو بيريرا، الذي يتلقى العلاج في العناية المركزة بسبب التهاب رئوي، لـ«مضاعفات»، وسيكون بحاجة إلى عملية جراحية السبت، بحسب ما أعلن المستشفى الذي يعالج فيه في ريو دي جانيرو.

ويعاني بيريرا، البالغ من العمر 83 عاماً، الذي قاد البرازيل إلى لقبها العالمي الرابع عام 1994، منذ عام 2023، من سرطان الغدد اللمفاوية، وهو نوع من السرطان يصيب الجهاز اللمفاوي.

وأوضح مستشفى ساماريتانو بارا، في بيان، أن حالته «شهدت مضاعفات سريرية، وسيخضع لتدخل جراحي في المسالك الهوائية العليا»، أي الجزء العلوي من الجهاز التنفسي والهضمي.

وأشار المستشفى الخاص الذي أُدخل إليه باريرا في 16 يونيو (حزيران)، إلى أنه أعيد وضعه تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان تقرير طبي، نُشر يوم الثلاثاء، قد أفاد بأن حالته الصحية تحسنت، وأنه عاد إلى التنفس بشكل طبيعي.

ويحمل المدرب البرازيلي الرقم القياسي لعدد المشاركات في كأس العالم كمدير فني. فإلى جانب فترتيه مع «سيليساو» في 1994 و2006، أشرف على منتخبات الكويت في 1982، والإمارات في 1990، والسعودية في 1998، وجنوب أفريقيا في 2010.

وجاء تتويج بيريرا عام 1994 في الولايات المتحدة، حيث تُقام حالياً منافسات كأس العالم بشكل مشترك، إلى جانب كندا والمكسيك.