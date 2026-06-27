ألمانيا تواجه باراغواي تحت شعار «الخطأ ممنوع»

يدخل المنتخب الألماني لكرة القدم مباراة دور الـ32 في كأس العالم أمام باراغواي وهو تحت ضغط كبير، فيما يواجه المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لكرة القدم أندرياس ريتيج ردود فعل مشابهة لتلك التي حدثت خلال التصفيات.

وخسر المنتخب الألماني مباراته الافتتاحية في التصفيات 2 - صفر أمام سلوفاكيا، لكنه احتاج للفوز في مباراة الإياب لتجنُّب خوض الملحق، ورد بقوة بفوز ساحق (6 - صفر).

وقال ريتيج في تصريحات لقناة «ماجينتا تي في» إنه يتوقع رد فعل مشابه، يوم الاثنين، أمام باراغواي، بعد الهزيمة (1 - 2) أمام الإكوادور في آخر مباريات دور المجموعات.

وقال: «نعلم أننا الآن تحت ضغط كبير في الأدوار الإقصائية. لقد مررنا بهذا الموقف من قبل أمام سلوفاكيا، وكان الضغط عاليا آنذاك أيضاً. يوم الاثنين سنرى نسخة سلوفاكيا من الفريق، وليس نسخة الإكوادور».

وأكد ريتيج أن الهزيمة أمام الإكوادور كانت مستحقة، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أي معنى لتجميل الواقع أو تلطيفه».

كما دافع عن المدرب يوليان ناغلسمان ضد الانتقادات، مشيداً في الوقت نفسه بطريقة دعمه للاعبين.

وقال: «أبتسم عندما أرى أن البعض تفاجأ بعد المباراة بطريقة دفاع ناغلسمان عن لاعبيه. هذا ما أتوقعه من أي مدرب».