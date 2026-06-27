«جائزة النمسا الكبرى»: راسل الأسرع في التجارب الحرة الثالثة

حرم البريطاني جورج راسل، السبت، زميله بفريق مرسيدس كيمي أنتونيلي من تحقيق أسرع زمن في التجارب الحرة الثلاث لسباق جائزة النمسا الكبرى، المقرر إقامته الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، كما أظهر البريطاني لويس هاميلتون نفسه مرة أخرى.

وسجل راسل أسرع زمن للفة في التجربة الحرة الثالثة للسباق، حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و7.134 ثانية.

وتفوق راسل على أنتونيلي، الذي فاز بالتجربتين الأولى والثانية، بفارق 038 ثانية.

وجاء لويس هاميلتون، سائق فيراري، في المركز الثالث بفارق 0.1 ثانية، وخلفه الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، وزميله بالفريق حامل اللقب البريطاني لاندو نوريس، ثم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وتعد النتيجة بأن تكون التجربة الرسمية، التي تقام في وقت لاحق، مثيرة للغاية. ويقام السباق الرئيسي يقام الأحد.

ولم يفز راسل بأي سباق منذ فوزه بالسباق الافتتاحي في أستراليا. وفاز زميله أنتونيلي بالخمسة سباقات التالية، قبل أن يفشل السائق الشاب في إنهاء السباق في برشلونة، الأسبوع الماضي، الذي شهد احتفال هاميلتون بأول انتصار له منذ انتقاله لفيراري.

ويتصدر أنتونيلي ترتيب فئة السائقين بفارق 41 نقطة أمام هاميلتون و60 نقطة أمام راسل.