أغاني«دوا ليبا» تصدح بالخطأ في مؤتمر البرتغال... والمدرب: يجب أن نرقص

تسببت أغاني المطربة البريطانية دوا ليبا في تعطيل المؤتمر الصحافي لمنتخب البرتغال قبل مباراته أمام كولومبيا، وذلك بسبب عطل فني.
ولم يتمكن أحد من المسؤولين من إيقاف الموسيقى لما يقرب من أغنيتين في ملعب ميامي اليوم الجمعة.
واعتذرت متحدثة باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، بسبب المقاطعة، لكن الرجل البالغ من العمر 52 عاماً بدا مستمتعاً.
وقال مارتينيز: «لا مشكلة، يجب علينا الرقص، لكن ربما دوا ليبا تشجع البرتغال»، وقام بهز رأسه إلى جانب المتحدث الرسمي للمنتخب على أنغام الموسيقى.
كما أشاد مارتينيز بتطور أداء كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، بعدما سجل هدفين أمام أوزبكستان، حيث لم يكن قدم الأداء المتوقع في المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية.
وقال مارتينيز:«أن يكون لديك قائد عنده خبرة مشاركة ست مرات في كأس العالم، فهذا أمر مفيد للغاية، لكن عليك ألا تنسى أن لدينا أيضاً قائد مانشستر يونايتد، وقائد بورتو، ولاعبين من مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان».