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أتلانتا تخالف اتجاه التسعير بالمونديال بفضل «كرم الضيافة الجنوبي»

ملعب أتلانتا يستضيف بعض مباريات المونديال (رويترز)
ملعب أتلانتا يستضيف بعض مباريات المونديال (رويترز)
  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • أتلانتا الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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أتلانتا تخالف اتجاه التسعير بالمونديال بفضل «كرم الضيافة الجنوبي»

ملعب أتلانتا يستضيف بعض مباريات المونديال (رويترز)
ملعب أتلانتا يستضيف بعض مباريات المونديال (رويترز)

في كأس العالم التي تواجه انتقادات بسبب أسعار التذاكر، يرأف ملعب أتلانتا والمدينة بميزانيات مشجعي كرة القدم، من خلال خيارات طعام مناسبة للمشجعين، ومهرجان مجاني للمشجعين، ووسائل نقل رخيصة. ويقع الملعب، وهو مقر فريقَي أتلانتا فالكونز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية وأتلانتا يونايتد المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، في موقع يسهل الوصول إليه في وسط مدينة أتلانتا. وبالنسبة لمن يستخدمون وسائل النقل العام، لم ترفع شركة السكك الحديدية المحلية (مارتا) أسعارها خلال فترة البطولة.

وقال ديتمار إكسلر، المدير التنفيذي للعمليات في الملعب، لـ«رويترز»: «نحن في وضع متميز للغاية. لدينا 15 ألف غرفة فندقية على بعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام. كما توجد محطتان لمترو الأنفاق بجوار الملعب مباشرة ترتبطان بالمطار في غضون 20 دقيقة تقريباً. لدينا بنية تحتية تضاهي الكثير من المدن الأوروبية، وهو أمر غير شائع عادة في الولايات المتحدة. الأجواء هنا مختلفة. ولدينا مهرجان المشجعين، الذي يبعد أقل من 10 دقائق سيراً على الأقدام عن الملعب. لا يملك مالكو الملعب أي سيطرة على أسعار تذاكر كأس العالم، لكن بمجرد دخول المشجعين إلى الملعب المكيف والمتطور، قد يفاجأون بمجموعة الخيارات المتاحة من الأطعمة، وبأسعارها».

وأضاف إكسلر: «لا يهم من يحضر إلى هنا، سواء كان (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا أو حفل موسيقي، فالمروج هو من يحدد سعر التذكرة. ما نتحكم فيه هو الطعام، على سبيل المثال، أو وسائل النقل إلى هنا. هذا من اختصاص مدينة أتلانتا، وهذا عملنا جميعاً معاً. مرحباً بكم في أتلانتا».

افتُتح الملعب في عام 2017، وأدت الأبحاث التي أجراها آرثر بلانك، مالك فريق فالكونز، في ملاعب أخرى تابعة للاتحاد الوطني لكرة القدم الأميركية إلى رغبته في تقديم شيء مختلف للمشجعين. وقال إكسلر: «بالنسبة لنا، فإن مبدأنا الأساسي هو دائماً تجربة المشجعين. نريد أن نمنح المشجعين أفضل تجربة ممكنة في كل ما نقوم به. أسعار المنتجات بنفس مستوى الشارع؛ أي إننا نطبق نفس الأسعار التي تطبقها المطاعم في أنحاء المدينة. لا ينبغي أن نفرض أسعاراً أعلى لمجرد أنك داخل الملعب ولا مفر من ذلك. علاوة على ذلك، لدينا 12 صنفاً بأسعار مناسبة للجماهير. على سبيل المثال: (الكوكاكولا) غير المحدودة بسعر دولارين، تحصل على كوب، ويمكنك إعادة ملئه بقدر ما تشاء. سعر (الهوت دوج) دولاران، وهناك 10 أصناف أخرى محمية بهذه الطريقة».

لم ترتفع هذه الأسعار منذ افتتاح الملعب. وقال إكسلر: «سنبقي دائماً على هذه الأسعار. من مباريات كرة القدم الجامعية إلى فريق فالكونز، ومن فريق أتلانتا يونايتد إلى كأس العالم. هذا هو التزامنا تجاه المشجعين. في أتلانتا، نحن ملتزمون بتطبيق أسعار ملائمة للجماهير. هذا هو موقفنا هنا. نسميه (كرم الضيافة الجنوبي)».

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الأميركية ميشيل كانغ تستحوذ على نادي ليون

سيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانغ (رويترز)
سيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانغ (رويترز)
  • ليون فرنسا: «الشرق الأوسط»
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  • ليون فرنسا: «الشرق الأوسط»
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الأميركية ميشيل كانغ تستحوذ على نادي ليون

سيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانغ (رويترز)
سيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانغ (رويترز)

استحوذت سيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانغ على حصة أغلبية في ليون الفرنسي بعدما أشرفت على إدارته منذ عام، وفق ما أعلنت، الجمعة، مجموعة «إيغل فوتبول» المالكة السابقة للنادي.

واشترت كانغ (67 عاماً) جميع الأسهم في المجموعة المالية التي تملكها الشركة القابضة الخاضعة للإدارة القضائية «إيغل بيدكو»، أي 87.78 في المائة من رأس المال مقابل 30 مليون دولار (26.3 مليون يورو)، بحسب ما أوضحت المجموعة في بيان صحافي.

وقالت المالكة الجديدة للنادي خلال مؤتمر صحافي في ديسين-شاربيو في مقر ليون: «إنه لفخر كبير وشرف عظيم أن أعلن الانتهاء من هذه العملية».

وأضافت: «لذلك كان علينا انتظار القرار الرسمي من المديرية الوطنية للرقابة الإدارية الذي يؤكد استمرارنا (في الدرجة الأولى)، وهو القرار الذي تلقيناه للتو».

وتابعت: «لذلك يسعدني أن أؤكد أنني الآن رسمياً المساهم الأكبر في نادي ليون الأسطوري»، الرابع في الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم.

وتمتلك كانغ أيضاً فريق ليون للسيدات.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«جائزة النمسا الكبرى»: أنتونيلي يهيمن على فترتي التجارب الحرة

الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» يتألق في النمسا (رويترز)
الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» يتألق في النمسا (رويترز)
  • سبيلبيرغ النمسا: «الشرق الأوسط»
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  • سبيلبيرغ النمسا: «الشرق الأوسط»
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«جائزة النمسا الكبرى»: أنتونيلي يهيمن على فترتي التجارب الحرة

الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» يتألق في النمسا (رويترز)
الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» يتألق في النمسا (رويترز)

هيمن الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق مرسيدس ومتصدر الترتيب العام للسائقين، على فترتي التجارب الحرة لجائزة النمسا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الجمعة.

وقدّم أنتونيلي ابن الـ 19 عاماً والذي كان قد انسحب من سباق جائزة برشلونة - كاتالونيا الكبرى قبل أسبوعين بعد سلسلة من 5 انتصارات توالياً، أداءً مذهلاً على حلبة ريد بول رينغ.

ويتصدر أنتونيلي ترتيب السائقين برصيد 156 نقطة متقدماً بفارق 41 نقطة عن سائق «فيراري» البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم 7 مرات، الذي حقق فوزه الأول باللون الأحمر في إسبانيا.

وسجل الإيطالي 1:07.014 دقيقة متفوقاً بفارق 0.237 ثانية و0.325 ثانية توالياً عن سائقي «ماكلارين» الأسترالي أوسكار بياستري وبطل العالم البريطاني لاندو نوريس.

وحلّ سائق «ريد بول» الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم 4 مرات، رابعاً متقدماً على هاميلتون، ومواطن الأخير سائق «مرسيدس» الآخر جورج راسل.

وفي ظل طقس حار، سيطر ثنائي «مرسيدس» على مجريات الفترة الأولى التي استمرت ساعة كاملة، حيث أنهياها بفارق أكثر من ثانية عن أقرب المنافسين، مع حلول بياستري في المركز الثالث.

وسجل أنتونيلي 1:07.796 دقيقة متقدماً بفارق 0.040 ثانية و0.117 ثانية توالياً عن زميله راسل وبياستري.

وحلّ فيرستابن في المركز الرابع بفارق 0.281 ثانية عن أنتونيلي، أمام هاميلتون الخامس والبريطاني الآخر المبتدئ أرفيد ليندبلاد سائق رايسينغ بولز.

قال هاميلتون: «إنها معاناة حقيقية».

وغاب نوريس عن جزء كبير من الفترة بسبب مشكلة في النظام الهيدروليكي، قبل أن ينهيها في المركز السابع.

وشارك عدد من السائقين الاحتياطيين، في وقت استخدم فيه المكسيكي سيرخيو بيريز السيارة «كاديلاك» المطورة حديثاً، من بين الفرق التي قدمت تحديثات تقنية، على غرار «أودي» و«ريد بول» و«ماكلارين» و«مرسيدس».

واعلنت إدارة السباق عن تصنيفه كحدث «شديد الحرارة»؛ ما يتيح استخدام سترات التبريد للسائقين، في حين طغت النقاشات السائدة في مركز الصيانة على أجواء الحصة، خصوصاً بعد الاستئناف الناجح لفريق «ألبين» في جائزة موناكو والذي أعاد الفرنسي بيار غاسلي إلى المركز الثالث بعد إلغاء عقوبة سابقة تتعلق بتجاوز السرعة في خط الحظائر.

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 النمسا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة إيستبورن»: أومبير وبيرغيس ينهيان آمال «النهائي البريطاني»

البلجيكي زيزو بيرغيس إلى نهائي إيستبورن (رويترز)
البلجيكي زيزو بيرغيس إلى نهائي إيستبورن (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
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  • لندن: «الشرق الأوسط»
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«دورة إيستبورن»: أومبير وبيرغيس ينهيان آمال «النهائي البريطاني»

البلجيكي زيزو بيرغيس إلى نهائي إيستبورن (رويترز)
البلجيكي زيزو بيرغيس إلى نهائي إيستبورن (رويترز)

بلغ الفرنسي أوغو أومبير المباراة النهائية ببطولة إيستبورن للتنس، وذلك بعد فوزه في الدور قبل النهائي على البريطاني جاك دريبر.

ونجح أومبير، المصنف رقم 30 عالمياً، في الفوز على جاك دريبر المصنف رقم 113 عالمياً، بمجموعتين دون ردّ.

وفاز اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 28 عاماً على منافسه بواقع 5 - 7 و3 - 6.

وسيلتقي أومبير في المباراة النهائية، المقرر لها السبت، مع البلجيكي زيزو بيرغيس، الذي تغلب على البريطاني الآخر توبي صامويل.

وفاز بيرغيس على منافسه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6 - 4 و6 - 7 و2 - 6.

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