أتلانتا تخالف اتجاه التسعير بالمونديال بفضل «كرم الضيافة الجنوبي»

في كأس العالم التي تواجه انتقادات بسبب أسعار التذاكر، يرأف ملعب أتلانتا والمدينة بميزانيات مشجعي كرة القدم، من خلال خيارات طعام مناسبة للمشجعين، ومهرجان مجاني للمشجعين، ووسائل نقل رخيصة. ويقع الملعب، وهو مقر فريقَي أتلانتا فالكونز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية وأتلانتا يونايتد المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، في موقع يسهل الوصول إليه في وسط مدينة أتلانتا. وبالنسبة لمن يستخدمون وسائل النقل العام، لم ترفع شركة السكك الحديدية المحلية (مارتا) أسعارها خلال فترة البطولة.

وقال ديتمار إكسلر، المدير التنفيذي للعمليات في الملعب، لـ«رويترز»: «نحن في وضع متميز للغاية. لدينا 15 ألف غرفة فندقية على بعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام. كما توجد محطتان لمترو الأنفاق بجوار الملعب مباشرة ترتبطان بالمطار في غضون 20 دقيقة تقريباً. لدينا بنية تحتية تضاهي الكثير من المدن الأوروبية، وهو أمر غير شائع عادة في الولايات المتحدة. الأجواء هنا مختلفة. ولدينا مهرجان المشجعين، الذي يبعد أقل من 10 دقائق سيراً على الأقدام عن الملعب. لا يملك مالكو الملعب أي سيطرة على أسعار تذاكر كأس العالم، لكن بمجرد دخول المشجعين إلى الملعب المكيف والمتطور، قد يفاجأون بمجموعة الخيارات المتاحة من الأطعمة، وبأسعارها».

وأضاف إكسلر: «لا يهم من يحضر إلى هنا، سواء كان (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا أو حفل موسيقي، فالمروج هو من يحدد سعر التذكرة. ما نتحكم فيه هو الطعام، على سبيل المثال، أو وسائل النقل إلى هنا. هذا من اختصاص مدينة أتلانتا، وهذا عملنا جميعاً معاً. مرحباً بكم في أتلانتا».

افتُتح الملعب في عام 2017، وأدت الأبحاث التي أجراها آرثر بلانك، مالك فريق فالكونز، في ملاعب أخرى تابعة للاتحاد الوطني لكرة القدم الأميركية إلى رغبته في تقديم شيء مختلف للمشجعين. وقال إكسلر: «بالنسبة لنا، فإن مبدأنا الأساسي هو دائماً تجربة المشجعين. نريد أن نمنح المشجعين أفضل تجربة ممكنة في كل ما نقوم به. أسعار المنتجات بنفس مستوى الشارع؛ أي إننا نطبق نفس الأسعار التي تطبقها المطاعم في أنحاء المدينة. لا ينبغي أن نفرض أسعاراً أعلى لمجرد أنك داخل الملعب ولا مفر من ذلك. علاوة على ذلك، لدينا 12 صنفاً بأسعار مناسبة للجماهير. على سبيل المثال: (الكوكاكولا) غير المحدودة بسعر دولارين، تحصل على كوب، ويمكنك إعادة ملئه بقدر ما تشاء. سعر (الهوت دوج) دولاران، وهناك 10 أصناف أخرى محمية بهذه الطريقة».

لم ترتفع هذه الأسعار منذ افتتاح الملعب. وقال إكسلر: «سنبقي دائماً على هذه الأسعار. من مباريات كرة القدم الجامعية إلى فريق فالكونز، ومن فريق أتلانتا يونايتد إلى كأس العالم. هذا هو التزامنا تجاه المشجعين. في أتلانتا، نحن ملتزمون بتطبيق أسعار ملائمة للجماهير. هذا هو موقفنا هنا. نسميه (كرم الضيافة الجنوبي)».