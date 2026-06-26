فافرينكا ينظم أمسية وداعية في جنيف تجمع فيدرر وموراي ومونفيس

أعلن السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي يخوض موسمه الأخير أنه سينظم أمسية وداعية في 19 ديسمبر (كانون الأول) في جنيف، بمشاركة عدد من أبرز نجوم كرة المضرب السابقين، بينهم المصنفان الأولان عالمياً سابقاً مواطنه روجر فيدرر والبريطاني آندي موراي، إلى جانب الفرنسي غايل مونفيس.

وقال الفائز بثلاثة ألقاب كبرى في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستغرام»: «بعد أكثر من 20 عاماً في الملاعب، حان الوقت لإغلاق هذا الفصل».

وأضاف: «قبل الرحيل، أردت تنظيم أمسية أخيرة لأقول شكراً وأودعكم».

وأوضح فافرينكا أن الحدث الذي يحمل عنوان «ضربة خلفية أخيرة» في إشارة إلى ضربة الظهر الأنيقة التي اشتهر بها، سيجمعه بأصدقاء مسيرته، قائلاً: «لديَّ الحظ أن أشارك هذه اللحظات مع أصدقاء عشت معهم الكثير من الذكريات الجميلة، سيكون هناك آندي موراي وغايل مونفيس وروجر فيدرر».

وتابع: «كنت أرغب في تنظيم شيء مميز حقاً لأستمتع معكم للمرة الأخيرة».

ويستعد فافرينكا (41 عاماً) المصنف حالياً في المركز 110 عالمياً، لخوض آخر مشاركة له في بطولة ويمبلدون، المقررة بين 29 يونيو (حزيران) و12 يوليو (تموز)، بعد حصوله على بطاقة دعوة من المنظمين.

وفي حقبة هيمنت عليها ثلاثية فيدرر والإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش، كان فافرينكا أحد القلائل الذين نجحوا في كسر هذا الاحتكار، محققاً 3 ألقاب كبرى: أستراليا المفتوحة 2014، رولان غاروس 2015، وأميركا المفتوحة 2016.

وبعد تراجعه خارج قائمة المصنفين الـ 100 الأوائل، عاد فافرينكا ليبرز، هذا العام، ببلوغه الدور الثالث في بطولة أستراليا المفتوحة، قبل خروجه المبكر من رولان غاروس في مايو (أيار) الماضي.

كما سبق لمونفيس الذي يقترب بدوره من اعتزال الرياضة، أن نظم فعالية وداعية في باريس، تزامناً مع بطولة رولان غاروس، حملت طابعاً خيرياً بعنوان «غايل وأصدقاؤه»، جمعت بين التنس والترفيه.