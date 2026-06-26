حارس هولندا: نفكر في مواجهة المغرب فقط

أكد حارس مرمى المنتخب الهولندي بارت فيربروغين، أن منتخب بلاده يدخل الأدوار الإقصائية من كأس العالم لكرة القدم 2026 بثقة كبيرة، لكنه شدد على أن مواجهة المغرب في دور الـ32 ستكون صعبة.

وحقق المنتخب الهولندي انتصاراً ثميناً 3 - 1 على منتخب تونس، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات للمونديال، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وارتفع رصيد المنتخب الهولندي، الذي يحلم بالتتويج بكأس العالم لأول مرة في تاريخه، إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ليواجه منتخب المغرب، وصيف المجموعة الثالثة، في مواجهة نارية بدور الـ32 في مدينة مونتيري المكسيكية.

وفي مدينة كانساس سيتي، جاء الهدف الأول لهولندا عبر (النيران الصديقة)، بعدما سجل إلياس السخيري، لاعب تونس، هدفاً عكسياً مبكراً في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف بريان بروبي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

وقلص حازم المستوري الفارق، عقب تسجيله هدفاً لمنتخب تونس في الدقيقة الـ54، غير أن يان باول فان هيكي أضاف الهدف الثالث لهولندا في الدقيقة الـ62.

وقال فيربروغين عقب اللقاء: «سجلنا 10 أهداف، ولم نتعرض لأي هزيمة، وتصدرنا المجموعة، وهذا يمنحنا كثيراً من الثقة. لكنني أعتقد أيضاً أن لدينا ما نقدمه أكثر».

وأضاف أن المنتخب الهولندي سيركز بالكامل على مواجهة المغرب، قائلاً: «المغرب منتخب قوي للغاية، وسيكون منافساً صعباً، ولذلك نفكر في هذه المباراة فقط ولا ننظر إلى ما بعدها».

وأشاد فيربروغين بأداء المنتخب التونسي، مؤكداً أنه فرض على هولندا مباراة معقدة، وقال: «كان علينا أن نجبرهم على الخروج من مناطقهم الدفاعية حتى تتوفر لنا مساحات أكبر».

وختم الحارس الهولندي حديثه بالإشادة بمنتخب «نسور قرطاج»، قائلاً: «أكن كل الاحترام للمنتخب التونسي. إنه فريق عنيد ومنظم ويملك جودة فنية».

وكان منتخب هولندا، الذي يلعب في كأس العالم للمرة الـ12، افتتح مشواره في البطولة بالتعادل 2 - 2 مع منتخب اليابان، قبل أن يحقق انتصاراً كاسحاً 5 - 1 على السويد في الجولة الثانية.