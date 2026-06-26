بيبي يرد على تجاهل آرسنال ومنتخب بلاده بـ«النجومية المونديالية»

أثبت نيكولاس بيبي جدارته باختياره للمشاركة في كأس العالم، عندما سجل ثنائية لمنتخب كوت ديفوار أعادته إلى الأضواء وقادته لاستعادة مكانته بوصفه مهاجماً بارزاً بالفريق.

وقبل 7 أشهر، كان بيبي على الهامش بعد استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده لكأس الأمم الأفريقية، لكنه عاد في كأس العالم وأثبت جدارته؛ إذ حسمت ثنائيته في مرمى كوراساو خلال الفوز 2 - صفر، تأهل بلاده إلى أدوار خروج المغلوب بكأس العالم للمرة الأولى في محاولتها الرابعة.

ولم يتم اختيار بيبي في البداية للمشاركة في مباراتين وديتين في مارس (آذار)، لكن بعد أن أبعدت الإصابة المهاجم الشاب يان ديوماندي عن مواجهتي كوريا الجنوبية واسكوتلندا، تم استدعاؤه بشكل مفاجئ، ولم يهدر أي وقت في تذكير المدرب إيمرس فاي بقدراته بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى اسكوتلندا.

وساعده إنهاء موسم الدوري الإسباني مع فياريال في حالة جيدة من حيث الأهداف، في استعادة مكانه بتشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم.

وكان الطريق شاقاً بالنسبة للاعب البالغ من العمر 31 عاماً الذي أثار جدلاً في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب تعليقات أدلى بها في مقطع فيديو على «يوتيوب» حول سجل المغرب الضعيف في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما اعتذر عنه لاحقاً.

لكنه قال إنه تعرض لإهانات عنصرية عبر الإنترنت نتيجة لذلك، واتهم اتحاد كوت ديفوار بعدم دعمه، كما شكك في استمرار مسيرته الدولية.

وأدى ذلك حينها إلى بعض الردود الباردة من فاي بشأن مستقبل بيبي، لكن المدرب أثنى بشكل كبير على اللاعب يوم الخميس.

وقال فاي: «أعتقد أن تلك الواقعة مع نيكو أصبحت من الماضي. لطالما كانت قنوات التواصل مفتوحة بيني وبينه، وكنت دائماً واضحاً معه، وأخبره بأسباب عدم اختياره».

وأضاف: «لذا، نحن سعداء للغاية الآن بوجود اللاعب الذي نعرفه ونحبه معنا. أعتقد أنه تجاوز تلك المرحلة، وبالنسبة للفريق، فهو يضيف خبرة كبيرة. على أرض الملعب، لم يكن لدينا أي شكوك على الإطلاق بشأن ما يمكنه تقديمه لنا، ونحن سعداء للغاية بأن نتمكن من الاستفادة من مستواه الجيد».

وحظي بيبي، المولود في باريس، بصفقة قياسية في آرسنال الذي ضمه من ليل الفرنسي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني (94.95 مليون دولار) في منتصف عام 2019، لكنه لم يرقَ أبداً إلى مستوى الضجة الإعلامية والتوقعات، وتلاشى دوره بعد تولي ميكل أرتيتا منصب المدير الفني.

ووافق في النهاية على إنهاء عقده، الذي كانت مدته 5 سنوات، وذلك قبل عام من نهايته، وبعد فترة قضاها في تركيا، بدأ يستعيد مستواه تدريجياً في إسبانيا.

وشملت مسيرته مع المنتخب المشاركة في الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2023، رغم استبعاده من التشكيلة في كل من مباراتي قبل النهائي والنهائي.