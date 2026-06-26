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بيبي يرد على تجاهل آرسنال ومنتخب بلاده بـ«النجومية المونديالية»

نيكولاس بيبي محتفلاً بهدفه الثاني في كوراساو (أ.ب)
نيكولاس بيبي محتفلاً بهدفه الثاني في كوراساو (أ.ب)
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بيبي يرد على تجاهل آرسنال ومنتخب بلاده بـ«النجومية المونديالية»

نيكولاس بيبي محتفلاً بهدفه الثاني في كوراساو (أ.ب)
نيكولاس بيبي محتفلاً بهدفه الثاني في كوراساو (أ.ب)

أثبت نيكولاس بيبي جدارته باختياره للمشاركة في كأس العالم، عندما سجل ثنائية لمنتخب كوت ديفوار أعادته إلى الأضواء وقادته لاستعادة مكانته بوصفه مهاجماً بارزاً بالفريق.

وقبل 7 أشهر، كان بيبي على الهامش بعد استبعاده من تشكيلة منتخب بلاده لكأس الأمم الأفريقية، لكنه عاد في كأس العالم وأثبت جدارته؛ إذ حسمت ثنائيته في مرمى كوراساو خلال الفوز 2 - صفر، تأهل بلاده إلى أدوار خروج المغلوب بكأس العالم للمرة الأولى في محاولتها الرابعة.

ولم يتم اختيار بيبي في البداية للمشاركة في مباراتين وديتين في مارس (آذار)، لكن بعد أن أبعدت الإصابة المهاجم الشاب يان ديوماندي عن مواجهتي كوريا الجنوبية واسكوتلندا، تم استدعاؤه بشكل مفاجئ، ولم يهدر أي وقت في تذكير المدرب إيمرس فاي بقدراته بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى اسكوتلندا.

وساعده إنهاء موسم الدوري الإسباني مع فياريال في حالة جيدة من حيث الأهداف، في استعادة مكانه بتشكيلة المنتخب للمشاركة في كأس العالم.

وكان الطريق شاقاً بالنسبة للاعب البالغ من العمر 31 عاماً الذي أثار جدلاً في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب تعليقات أدلى بها في مقطع فيديو على «يوتيوب» حول سجل المغرب الضعيف في كأس الأمم الأفريقية، وهو ما اعتذر عنه لاحقاً.

لكنه قال إنه تعرض لإهانات عنصرية عبر الإنترنت نتيجة لذلك، واتهم اتحاد كوت ديفوار بعدم دعمه، كما شكك في استمرار مسيرته الدولية.

وأدى ذلك حينها إلى بعض الردود الباردة من فاي بشأن مستقبل بيبي، لكن المدرب أثنى بشكل كبير على اللاعب يوم الخميس.

وقال فاي: «أعتقد أن تلك الواقعة مع نيكو أصبحت من الماضي. لطالما كانت قنوات التواصل مفتوحة بيني وبينه، وكنت دائماً واضحاً معه، وأخبره بأسباب عدم اختياره».

وأضاف: «لذا، نحن سعداء للغاية الآن بوجود اللاعب الذي نعرفه ونحبه معنا. أعتقد أنه تجاوز تلك المرحلة، وبالنسبة للفريق، فهو يضيف خبرة كبيرة. على أرض الملعب، لم يكن لدينا أي شكوك على الإطلاق بشأن ما يمكنه تقديمه لنا، ونحن سعداء للغاية بأن نتمكن من الاستفادة من مستواه الجيد».

وحظي بيبي، المولود في باريس، بصفقة قياسية في آرسنال الذي ضمه من ليل الفرنسي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني (94.95 مليون دولار) في منتصف عام 2019، لكنه لم يرقَ أبداً إلى مستوى الضجة الإعلامية والتوقعات، وتلاشى دوره بعد تولي ميكل أرتيتا منصب المدير الفني.

ووافق في النهاية على إنهاء عقده، الذي كانت مدته 5 سنوات، وذلك قبل عام من نهايته، وبعد فترة قضاها في تركيا، بدأ يستعيد مستواه تدريجياً في إسبانيا.

وشملت مسيرته مع المنتخب المشاركة في الفوز بكأس الأمم الأفريقية 2023، رغم استبعاده من التشكيلة في كل من مباراتي قبل النهائي والنهائي.

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راني خضيرة يصافح زميله حازم المستوري بعد الهدف في هولندا (إ.ب.أ)
  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • كانساس سيتي الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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خضيرة بعد خروج تونس من المونديال: إنها خيبة أمل لنا وللبلاد وللاتحاد

راني خضيرة يصافح زميله حازم المستوري بعد الهدف في هولندا (إ.ب.أ)
راني خضيرة يصافح زميله حازم المستوري بعد الهدف في هولندا (إ.ب.أ)

أعرب لاعب المنتخب التونسي راني خضيرة عن خيبة أمله بعد خروج منتخب (نسور قرطاج) من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2026، من دون أي نقطة، مؤكداً في الوقت نفسه ثقته في مستقبل الفريق والاتحاد التونسي لكرة القدم.

وقال خضيرة عقب المباراة: «ليس شعوراً جيداً أن نخرج من المونديال من دون أي نقطة. حاولنا تقديم أفضل ما لدينا، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا. إنها خيبة أمل لنا وللبلاد وللاتحاد».

ورداً على سؤال بشأن مستقبل المنتخب التونسي ودوره مع الفريق، قال خضيرة: «الأمر لا يتعلق بي شخصياً؛ بل بالمجموعة. أنا أومن بهذا البلد وأومن بالاتحاد، وأعتقد أن المستقبل سيكون أفضل مما قدمناه في هذه البطولة».

واعترف لاعب الوسط التونسي بأن أداء المنتخب لم يكن بالمستوى المطلوب، مضيفاً: «لم يكن أداؤنا جيداً بما يكفي، ولذلك خرجنا من البطولة؛ لكن الجميع بذل أقصى ما لديه».

وكشف أن الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب التونسي، أشاد بردة فعل اللاعبين بعد البداية الصعبة للمباراة، قائلاً: «الفريق أظهر شخصية قوية وتمكن من العودة إلى أجواء اللقاء بعد هدف حازم المستوري، لكن ذلك لم يكن كافياً لتغيير النتيجة».

كما أعرب خضيرة عن اعتزازه بالمشاركة في كأس العالم وتمثيل تونس، مشيداً بالدعم الجماهيري الذي رافق المنتخب طوال البطولة، رغم النتائج المخيبة.

ورداً على سؤال من أحد الصحافيين التونسيين بشأن الانتقادات التي طالته منذ انضمامه إلى المنتخب، أكد خضيرة أنه لم يتردد في تمثيل تونس، حيث قال: «كان قراراً مشتركاً بين الاتحاد والمدرب وبيني، وأنا كنت هنا وحاولت أن أقدم أفضل ما لديّ».

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بيلسا: سنهاجم إسبانيا... ونحرمهم من الاستحواذ

مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي (أ.ف.ب)
مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي (أ.ف.ب)
  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
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  • مكسيكو سيتي : «الشرق الأوسط»
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بيلسا: سنهاجم إسبانيا... ونحرمهم من الاستحواذ

مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي (أ.ف.ب)
مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي (أ.ف.ب)

قال مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي، إن فريقه يتعامل مع لقاء إسبانيا ضمن المجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم، على أنه مباراة نهائية، من أجل تحقيق الفوز الذي يحتاجونه لحسم تأهلهم إلى دور الـ32.

وأضاف بيلسا للصحافيين أمس (الخميس)، أنه لن يتم التغاضي عن أي تفاصيل في المباراة التي ستقام في وادي الحجارة، بعد أن ترك التعادلان أمام السعودية والرأس الأخضر آمال الفريق في بلوغ مرحلة خروج المغلوب معلقة بخيط رفيع.

ورغم أن التعادل سيبقي أمام أوروغواي فرصة ضئيلة للتأهل باحتلال المركز الثالث، قال بيلسا إن فريقه سيحاول إزالة كل الشكوك بالفوز يوم السبت.

وقال بيلسا: «نتعامل مع مباراة الغد كأنها مباراة نهائية»، وأضاف أنه يتعين على فريقه إظهار الحيوية والمبادرة في مواجهة إسبانيا، مع حرمان المنافس من الاستحواذ على الكرة.

وأضاف أن أوروغواي لا تنوي ببساطة التراجع خلف الكرة.

وتابع: «إحدى أفضل طرق الدفاع التأكد من أن المنافس لا يحتفظ بالكرة لفترة طويلة».

وقال بيلسا إن بطل أوروبا يقدم كرة قدم «رائعة» تحت قيادة نظيره لويس دي لا فوينتي، وإن إيجاد طريقة لتقييد حركة لامين يامال سيكون عاملاً حاسماً في فرص أوروغواي.

وأضاف: «إنه لاعب قادر على تغيير توازن المباراة. أنا لا أقول شيئاً جديداً... إنه لاعب مزعزع للاستقرار وحاسم».

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مدرب إيران: سنسعد شعبنا في مباراة مصر

أمير قالينوي (أ.ف.ب)
أمير قالينوي (أ.ف.ب)
  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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  • سياتل الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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مدرب إيران: سنسعد شعبنا في مباراة مصر

أمير قالينوي (أ.ف.ب)
أمير قالينوي (أ.ف.ب)

قال المدرب أمير قالينوي إن منتخب إيران يسعى لأن تشعر البلاد بالفخر والسعادة عند مواجهة مصر، حيث يتوقف على نتيجة هذه المباراة تأهل الفريق إلى دور الـ32 في كأس العالم، بينما رفض التعليق على احتفالات «المثليين» التي ستحيط بالمباراة.

وكافح منتخب إيران ليحقق تعادلين متتاليين أمام بلجيكا ونيوزيلندا، مما يمنحه فرصة ضئيلة لتصدر المجموعة السابعة، على الرغم من اضطراره إلى دخول الولايات المتحدة ومغادرتها قبل مبارياته وبعدها بفترة قصيرة.

وخففت السلطات الأميركية قيود السفر قبل المباراة ضد مصر، على الرغم من أن الاتحاد الإيراني للعبة قال الأربعاء الماضي، إن مسؤولين «تسببوا في مشكلات» عندما سافر الفريق من معسكره في المكسيك لخوض مباراة يوم السبت المقبل.

وقال قالينوي للصحافيين إن القيود «أثرت علينا جسدياً» في المباريات السابقة، لكن إيران الآن «في حالة بدنية أفضل، كما أننا في وضع أفضل».

وأضاف أن قدرة إيران على دخول الولايات المتحدة قبل المباريات بوقت مبكر «كانت حقاً لنا، وكان ينبغي أن نتمتع به في المباراتين السابقتين».

وبدأ المؤتمر الصحافي يوم الخميس، بقراءة مسؤول من الاتحاد الدولي (الفيفا) بياناً صادراً عن الاتحاد الإيراني للعبة، أبلغ فيه الصحافيين بأن قالينوي سيجيب فقط عن الأسئلة المتعلقة بمباراة مصر.

وكرر قالينوي تعليقات مدرب مصر حسام حسن، قائلاً إن فريقه لا يهتم سوى بالمباراة.

وقال: «سنكون إيجابيين. لن نفكر في أي قضايا أخرى... نسعى إلى إضفاء البهجة على شعبنا».

وأضاف: «سيكون تركيزنا بالكامل منصباً على المباراة، وعلى الفوز بها، وأي شيء آخر محظور... لا نريد التحدث عنه. لن نتحدث إلا عن كرة القدم، وعن مدى جمال هذه اللعبة ومدى المتعة التي ستجلبها لنا».

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