النجمة الإسبانية بوتياس تختار الانضمام إلى لندن سيتي لايونيسز

اختارت النجمة الإسبانية أليكسيا بوتياس الانضمام إلى نادي لندن سيتي لايونيسز لكرة القدم المملوك من طرف سيدة الأعمال الأميركية ميشيل كانغ، وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقدها مع برشلونة، وفقاً لما علمته «وكالة الصحافة الفرنسية» من مصدر قريب من الملف الخميس.

وبعد ترددها بين النادي اللندني، وهو نادٍ نسائي بنسبة 100 في المائة، وبوسطن ليغاسي إف سي في الولايات المتحدة، حسمت المتوجة بالكرة الذهبية مرتين (2021 و2022) قرارها، وتوصلت إلى اتفاق الخميس، مفضّلة «البقاء في أوروبا»، بحسب المصدر عينه.

وعند تواصُل «وكالة الصحافة الفرنسية» مع النادي اللندني، لم يرغب في التعليق.

وترغب لاعبة الوسط الهجومي في مواصلة «اللعب على أعلى مستوى» من أجل «التحضير بأفضل شكل لكأس العالم والألعاب الأولمبية» مع منتخب بلادها، من دون «اللعب ضد برشلونة».

وفي نهاية مايو (أيار)، وبعد تتويج جديد في دوري أبطال أوروبا، أعلنت اللاعبة الكاتالونية رحيلها عن نادي برشلونة الذي انضمت إليه عام 2012 وحققت معه 4 بطولات لدوري الأبطال، و10 ألقاب في الدوري الإسباني.

ولخّصت قائدة برشلونة تلك المسيرة بقولها في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «كانت 14 موسماً وأكثر من 500 مباراة، مع لحظات ستظل محفورة إلى الأبد في ذاكرة برشلونة وفي قلبي».

وتأمل بوتياس الموجودة حالياً في فنزويلا في إطار برنامج خيري وتعليمي تابع لمؤسستها، في اللعب «في مكان يحمل مشروعاً جديداً، مع إثبات أن نادياً لكرة القدم مخصصاً بالكامل للنساء يمكنه أيضاً امتلاك الإمكانات وتحقيق الربحية»، بحسب المصدر عينه.

ولن يشارك ناديها الجديد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما أنهى موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بالمركز السادس.

وسبق للنادي التعاقد سابقاً مع عدة لاعبات بارزات، من بينهن الحارسة الإنجليزية ماري إيربس مؤخراً، والفرنسيتان دلفين كاسكارينو وغرايس جيورو في الموسم الماضي.