دورة إيستبورن: كيز وأوستابينكو إلى نصف النهائي

تأهلت الأميركية ماديسون كيز واللاتفية يلينا أوستابينكو إلى نصف نهائي دورة إيستبورن، بعد فوزهما الساحق بمجموعتين في هذه الدورة التحضيرية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

ولم تخسر كيز، الفائزة بلقب إيستبورن عامي 2014 و2023، أي مجموعة حتى الآن في نسخة هذا العام، بعد فوزها على مكارتني كيسلر بنتيجة 6 - 3 و6 - 1 في ربع النهائي في مباراة أميركية خالصة.

وتأهلت أوستابينكو، بطلة إيستبورن 2021، بسهولة إلى نصف النهائي بفوزها على التركية زينب سونميز 6 - 3 و6 - 0، على الرغم من تعرضها لضربة شمس في الليلة السابقة.

كيز وأوستابينكو هما المصنفتان الأخيرتان المتبقيتان في قرعة السيدات. لكل منهما لقب واحد في بطولات الغراند سلام الفردية، حيث تُوّجت أوستابينكو بطلة لبطولة فرنسا المفتوحة عام 2017، بينما فازت كيز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

يلينا أوستابينكو (رويترز)

وتلعب كيز في نصف النهائي مع الكرواتية بيترا مارسينكو الفائزة على الأميركية كايتي ماكنالي 6 - 3 و4 - 6 و6 - 4 في ساعتين و18 دقيقة.

وقالت كيز بعد بلوغها نصف النهائي للمرة الرابعة على ملاعب إيستبورن العشبية: «أنا سعيدة للغاية بأدائي اليوم».

أما أوستابينكو التي سبق لها الوصول إلى نصف نهائي ويمبلدون، والتي ستواجه الألمانية تاتيانا ماريا في المباراة المقبلة بعد فوز الأخيرة على الروسية تيريزا فالنتوفا 6 - 3 و7 - 5، فقد أعربت عن سعادتها بالعودة إلى الملعب، الخميس.

وقالت: «لم أكن أعتقد أنني سألعب اليوم. بعد مباراة الأمس الساعة 10:00 مساء (21:00 بتوقيت غرينيتش)، أصبت بضربة شمس، لذا شعرت بتعب شديد».

لدى الرجال، واصل البريطاني جايك دريبر، المصنف رابعاً عالمياً سابقاً، عودته الواعدة من الإصابة تحت إشراف الاسكوتلندي أندي موراي، بفوزه الساحق على الكندي غابرييل ديالو 6 - 1 و6 - 4، ليبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ دورة كوينز العام الماضي.

ويلعب دريبر مع الفرنسي أوغو أومبير الفائز على مواطنه كونتان هاليس 6 - 3 و6 - 4.

ولن يكون دريبر اللاعب البريطاني الوحيد في نصف النهائي؛ إذ حقق توبي صامويل الذي تأهل كخاسر محظوظ، أكبر فوز في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو الثامن 6 - 3 و6 - 4.

وضرب صامويل موعداً مع البلجيكي زيزو بيرغز الذي تغلب على البريطاني جان شوينسكي، المتأهل من التصفيات، بنتيجة 6 - 3 و6 - 3.