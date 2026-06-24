كأس العالم 2026 تحيي ألم فقدان الأحبة في المكسيك

كانت إيدالي خواتشي، ابنة نورما لاغونا، مهاجمة في فريق لكرة القدم بمدينة سيوداد خواريز المكسيكية، التي تقع على مرمى حجر من حدود تكساس. وبعد يومين من خوض مباراتها مساء يوم الأحد في عام 2010، اختفت الشابة التي كانت تبلغ من العمر 19 عاماً.

ولا تزال لاغونا محتفظة بقميص ابنتها البرتقالي الذي يحمل الرقم 14. ومع عودة كأس العالم إلى المكسيك لأول مرة منذ 40 عاماً، تقول لاغونا إن كرة القدم تذكرها بابنتها المفقودة والحياة التي كان ينبغي أن تعيشها.

وقالت لاغونا لـ«رويترز»: «لقد مرت سنوات كثيرة لكن الوقت لم يتغير بالنسبة لنا، يبدو وكأن الأمر حدث بالأمس».

لا تزال لاغونا محتفظة بقميص ابنتها البرتقالي الذي يحمل الرقم 14 (رويترز)

وأضافت: «كانت ستحب جداً مشاهدة كأس العالم اليوم».

وبعد عامين من اختفاء خواتشي، عُثر على قطعة من جمجمة يبلغ عرضها 10 سنتيمترات في مجرى نهر جاف على بعد نحو 70 كيلومتراً، إلى جانب رفات نحو 26 امرأة وفتاة مراهقة أخرى. وجرى تحديد أنها تخص خواتشي، لكن ذلك لم يخفف من معاناة لاغونا.

وقالت: «ابنتي لم تتركني أشلاء، لقد غادرتني كاملة».

وتسجل المكسيك أكثر من 135 ألف مفقود، وهو رقم ارتفع بشكل حاد منذ عام 2006 عندما شن الرئيس آنذاك فيليبي كالديرون حرباً ضد عصابات المخدرات في البلاد.

وفي حين تؤكد الحكومة أن مساعدة «الأمهات الباحثات» تمثل أولوية، يشكو أقارب المفقودين من البيروقراطية غير الفعالة ونقص الدعم المالي، إذ يتولون إجراء التحقيقات بأنفسهم، وغالباً ما يكون ذلك في مناطق خطرة تنشط فيها العصابات العنيفة.

لاغونا: ابنتي لم تتركني أشلاء بل غادرتني كاملة (رويترز)

ويجادلون أيضاً بأن المعدلات المرتفعة للقضايا غير المحسومة تحجب المدى الحقيقي لجرائم العنف في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وعندما بدأت لاغونا البحث عن ابنتها، اضطرت في البداية إلى اصطحاب بناتها الثلاث الصغيرات معها؛ لأنها لا تستطيع تركهن بمفردهن في المنزل. وأمضت عامين في تمشيط المدينة وتتبُّع تقارير عن مشاهدة خواتشي وهي تُجبر على العمل في الحانات والفنادق بوسط المدينة.

وانضمت إلى واحدة من مئات المجموعات الشعبية من العائلات في جميع أنحاء المكسيك التي تبحث عن ذويها المفقودين. وانضم كثير من هؤلاء إلى احتجاجات في العاصمة في يوم افتتاح كأس العالم، مع سعي الأقارب إلى استغلال الاهتمام الدولي لحشد الدعم.

لاغونا قالت لقد مرت سنوات كثيرة لكن الوقت لم يتغير بالنسبة لها (رويترز)

المجموعات تواصل البحث:

وعلى بُعد أكثر من 1.200 كيلومتر إلى الجنوب من سيوداد خواريز، وتحديداً على أطراف خيريز في ولاية زاكاتيكاس بوسط البلاد، كانت إيلي أرايزا، قائدة مجموعة البحث (لاس إسكاراباخوس) أو «الخنافس»، تتتبع معلومات مجهولة المصدر حددت مواقع دفن مشتبه بها في مزرعة قديمة.

وبعد تحذيرها من أن المزرعة تخضع لحراسة مسلحة شبه دائمة، انتظرت أرايزا نحو أسبوع للمتابعة، وعندما وصلت كان المدخل مغلقاً بقفل، لكنها تمكنت مع عدد قليل من الباحثين الآخرين من الدخول عبر جزء هابط من السياج.

وبحلول نهاية يوم الاثنين، اكتشفت أرايزا وآخرون أربعة جثث، يرجح أنها لرجال، بما في ذلك جثة عُثر عليها مدفونة ومعصوبة العينين. كما عثروا على كثير من الأحذية والملابس المتناثرة في أرجاء العقار، مما جعلهم يشتبهون في أنه كان يُستخدم لاحتجاز ضحايا الاختطاف.

بعد عامين من الاختفاء عُثر على قطعة من جمجمة يبلغ عرضها 10 سنتيمترات في مجرى نهر جاف (رويترز)

وأثناء عملهم، أحضر أحد أصحاب المتاجر المحليين - الذي اختفى شقيقاه قبل عام - بعض الطعام للأمهات في المزرعة، المجاورة لملعب بيسبول محلي.

واتصلوا بمكتب المدعي العام للولاية، الذي أرسل محققين برفقة كلاب مدربة وفريق أمني بعد الحصول على أمر تفتيش.

وقال مكتب المدعي العام في زاكاتيكاس في رسالة مصورة إنه سيحافظ على «تنسيق دائم مع العائلات» واستخدام جميع الموارد المتاحة لتحديد هوية الجثث وتحديد مواقع المفقودين الآخرين.

وقدرت أرايزا أن الأمر قد يستغرق أسبوعين لإجراء فحوصات الحمض النووي قبل إمكانية مطابقة النتائج مع تقارير المفقودين في جميع أنحاء الولاية.

وقالت: «لدينا كثير من المفقودين في خيريز».

إيدالي خواتشي ابنة نورما لاغونا كانت مهاجمة في فريق لكرة القدم بمدينة سيوداد خواريز (رويترز)

مراهق مفقود أيضاً:

ودفع حجم أزمة المفقودين لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بحالات الاختفاء القسري في أبريل (نيسان) إلى تفعيل آلية - لأول مرة على الإطلاق - تدعو الدول الأخرى لدعم التحقيقات المكسيكية وأعمال الطب الشرعي.

ورفضت الرئيسة كلوديا شينبوم هذا الإجراء بشدة، قائلة إنه مخصص للاستخدام عندما تكون الدولة متواطئة في حالات الاختفاء، وإن الأنظمة في بلادها ليست منهارة.

وفي قضية خواتشي، حكمت المحكمة على خمسة رجال بالسجن لمدة 697 عاماً في عام 2015 بتهم استدراجها هي وعشر شابات أخريات بوعود كاذبة للحصول على وظائف أفضل، قبل إجبارهن على ممارسة البغاء وبيع المخدرات، ثم قتلهن في النهاية.

ولكن بعد مرور 14 عاماً على اختفاء ابنتها، اختفى أيضاً إدجار رويز، حفيد لاغونا، بعد استقلاله وسيلة مواصلات مبتعداً عن ملعب كرة القدم نفسه الذي لعبت فيه خالته ذات يوم.

وكان يبلغ من العمر 17 عاماً في ذلك الوقت، وهو مفقود منذ عامين.

وقالت: «نريد فقط معرفة ما حدث. لقد بدأت هذا الطريق من أجل ابنتي، واليوم سأواصل البحث عن حفيدي».