رابطة المقاتلين المحترفين تضيف نزالاً جديداً في نيويورك

كشفت مصادر «الشرق الأوسط»، الأربعاء، أن رابطة المقاتلين المحترفين أضافت نزالاً جديداً في وزن المتوسط إلى بطاقة عروضها المقررة يوم 31 يوليو (تموز) المقبل في نيويورك، حيث يلتقي المصري عمر الدفراوي، بطل المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 مع ديفيد مارتينيز على حلبة «يو بي إس أرينا» في إلمونت.

ويتصدر الحدث نزال بطل وزن الخفيف عثمان محمدوف أمام آرتشي كولغان، في حين تجمع المواجهة الرئيسية المشتركة بين داكوتا ديتشيفا ودينيس كيلهولتز.

ويبلغ عمر الدفراوي 31 عاماً ويتدرب في «نادي سوم فايت»، ويُعد وصوله إلى هذه المرحلة إحدى قصص العودة اللافتة في مسيرته الاحترافية. فبعد بداياته في عام 2017 وتحقيقه عدداً من الانتصارات، مرّ بفترة صعبة شهدت 4 هزائم متتالية كادت تضع حداً لمشواره في الرياضة.

وجاءت نقطة التحول بعد انتقاله إلى بالي والتفرغ الكامل للتدريبات، حيث عاد إلى طريق الانتصارات في يوليو 2023 بالفوز على كامبل سايمز بقرار الحكام بالإجماع، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على جوفيدون خوجاييف ولار أوكامبو، ليؤكد أنه عاد بمستوى مختلف.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، حقق فوزاً بالضربة القاضية في الجولة الأولى على عبد الله بو شهري، وهو الانتصار الذي منحه فرصة الانضمام إلى الرابطة، وأعاد إليه الثقة بعد فترة التراجع.

وشارك الدفراوي في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوزن الوسط في عام 2024، ونجح في التتويج باللقب دون أي خسارة، بعد فوزه على أنتوني زيدان بقرار الحكام، ثم تغلُّبه على جراح السلاوي بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى، قبل أن يحسم النهائي أمام الكويتي محمد الأقرع بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية، مُلحقاً به أول خسارة احترافية في مسيرته.

ويملك الدفراوي سجلّاً حافلاً في الجوجيتسو البرازيلية، كما أن 11 من أصل 16 انتصاراً في مسيرته جاءت عن طريق الإنهاء، بينها 9 انتصارات بالضربة القاضية.