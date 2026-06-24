زلاتكو: ضغط بنما الكبير أغضبني... لستُ سعيداً بأداء «كرواتيا»

قال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا إن على منتخب بلاده التعامل بشكل أفضل مع الضغوط وزيادة تركيزه، إذا ما أراد الذهاب بعيداً في كأس العالم لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الصعب (1 - صفر) على بنما يوم الأربعاء.

وأظهر منتخب بنما سرعة كبيرة وتنظيماً لافتاً، وكاد يفتتح التسجيل عندما أطلق خوسيه لويس رودريغيز ضربة رأس نحو المرمى، لكن حارس كرواتيا أبعد الكرة بأطراف أصابعه لترتطم بالعارضة قبل استراحة الترطيب.

وبدا داليتش محبطاً بشدة من أداء فريقه؛ إذ أمضى فترة استراحة الترطيب وهو يحاول بحماس إعادة لاعبيه إلى المسار الصحيح.

وقال داليتش بعد أن أنهى فريقه آمال بنما في المنافسة ضمن المجموعة 12: «تعرضنا لضغط كبير للغاية، وكانت تقريباً كل كرة تحت سيطرة المنافس، إلى جانب كرات أخرى كثيرة ألحقت بنا ضرراً كبيراً. لم نتمكن من تجاوز هذا الوضع في البداية، ولهذا السبب شعرت ببعض الغضب، وكان رد فعلي على هذا النحو».

وبعد سقوطها أمام إنجلترا في مباراتها الافتتاحية، دخلت كرواتيا المباراة وهي تدرك تماماً أن الخسارة ستقضي على فرصها في بلوغ أدوار خروج المغلوب للبطولة الموسعة التي تضم 48 منتخباً.

ورغم أهمية المواجهة، بدأت كرواتيا، وصيفة نسخة 2018، المباراة ببطء أمام منتخب بنما القوي، قبل أن تُظهِر خبرتها في نهاية المطاف بعد الاستراحة في المباراة الحاسمة ضمن المجموعة 12.

وقال داليتش: «بصراحة، لم أكن أتوقع أن تكون المباراة بهذه الصعوبة. لم نتعامل معها بأفضل طريقة، وربما يعود ذلك إلى الضغوط، لأننا كنا بحاجة ماسة إلى هذه النقاط الثلاث للتأهل إلى المرحلة التالية».

وأكد المدرب الكرواتي أن أداء فريقه يحتاج إلى التحسن في جميع الجوانب، خصوصاً في الشق الدفاعي، قبل مواجهة غانا يوم الأحد في فيلادلفيا.

وقال: «بصراحة، لستُ سعيداً بالأداء، خصوصاً في الشوط الأول. لكنني سأتجاوز هذه المباراة الآن، وسأركز على ما ينتظرنا».