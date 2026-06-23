مونديال 2026: من هم أفضل الهدافين في تاريخ كأس العالم؟

سجّل كريستيانو رونالدو ثنائية الثلاثاء في فوز البرتغال على أوزبكستان (5-0)، ليدخل قائمة أفضل 10 هدّافين في تاريخ كأس العالم.
وبرصيده البالغ 10 أهداف في 6 نسخ من المونديال، يحتل لاعب النصر السعودي المركز العاشر بالتساوي مع الإنجليزي هاري كاين الذي يلعب الثلاثاء أمام غانا.
ويتصدّر الترتيب منذ الاثنين الأرجنتيني ليونيل ميسي (18 هدفا).
أفضل هدافي تاريخ كأس العالم:
ليونيل ميسي (الأرجنتين/ 18 هدفاً في 28 مباراة، منذ 2006)
كيليان مبابي (فرنسا/ 16 هدفاً في 16 مباراة، منذ 2018)
ميروسلاف كلوزه (ألمانيا/ 16 هدفاً في 24 مباراة، من 2002 إلى 2014)
رونالدو (البرازيل/ 15 هدفاً في 19 مباراة، من 1998 إلى 2006)
غيرد مولر (ألمانيا/ 14 هدفاً في 13 مباراة، في 1970 و1974)
جوست فونتين (فرنسا/ 13 هدفاً في 6 مباريات، خلال نسخة 1958)
بيليه (البرازيل/ 12 هدفاً في 14 مباراة، من 1958 إلى 1970)
يورغن كلينسمان (ألمانيا/ 11 هدفاً في 17 مباراة، من 1990 إلى 1998)
شاندور كوتشيش (المجر/ 11 هدفاً في 5 مباريات، خلال نسخة 1954)
غابريال باتيستوتا (الأرجنتين/ 10 أهداف في 12 مباراة، من 1994 إلى 2002)
هاري كين (إنجلترا/ 10 أهداف في 12 مباراة، منذ 2018)
كريستيانو رونالدو (البرتغال/ 10 أهداف في 24 مباراة، منذ 2006)