«مونديال 2026»: ناغلسمان يدرس إجراء تغييرات على تشكيل ألمانيا أمام الإكوادور

بدأ المنتخب الألماني استعداداته لآخر مبارياته في المجموعة الخامسة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، أمام الإكوادور، الخميس، حيث يرغب يوليان ناغلسمان المدير الفني للفريق في إجراء تغييرات في التشكيل مع الحفاظ على أسلوب الفريق.

وأشرف ناغلسمان على تدريب 22 لاعباً و3 حراس مرمى في معسكر الفريق في كارولينا الشمالية، حيث عادت الشمس للسطوع من جديد بعد صباح ممطر.

وفاز المنتخب الألماني بأول مباراتين في المجموعة، وأكد تصدره كمتأهل للمجموعة الخامسة.

وهذا يعني أن الفريق سيخوض مواجهة الإكوادور في إيست روثرفورد، يوم الخميس، ثم سيلعب يوم الاثنين في دور الـ32 مع منافسه الذي لم يتحدد بعد من ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في المجموعات، في فوكسبورو.

ويرغب ناغلسمان في الإبقاء على قوة فريقه بعد تحقيق الفوز الكاسح على كوراساو 7 - 1، وعلى كوت ديفوار 2 - 1، ليرفع سلسلة فريقه من الانتصارات المتتالية إلى 11 مباراة.

وفي الوقت نفسه، قد يريح ناغلسمان بعض اللاعبين من أجل منح الفرص لآخرين.

وسيضطر ناغلسمان إلى البحث عن بديل للمدافع نيكو شلوتربيك الذي عانى من إصابة أنهت مشاركته في البطولة، ومن المرجح أن يكون البديل هو أنتوني روديغر.

ويدور السؤال الأهم في الوقت الحالي حول المهاجم دينيز أونداف الذي شارك بديلاً في المباريات السابقة، وسجل 3 أهداف، منها هدفين في شباك كوت ديفوار، وصنع هدفين، وقد يمنحه ناغلسمان مكاناً أساسيا في المواجهة المقبلة أمام الإكوادور.

وفاز منتخب ألمانيا في جميع مبارياته الثلاث بالمونديال آخر مرة في عام 2006 على أرضه، والتي أنهاها في المركز الثالث.

ويبدو وجود بعض التشابه في مشوار المنتخب الألماني في النسخة الحالية مع نسخة 2006، حيث بدأها بفوز سهل على كوستاريكا، ثم حقق الفوز على بولندا في الجولة الثانية بالدقائق الأخيرة مثلما حدث أمام كوت ديفوار، يوم السبت الماضي، كما واجه الإكوادور في آخر مباريات المجموعات وفاز 3 - 0 قبل عقدين من الزمن.