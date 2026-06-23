دورة باد هومبورغ: وليامز تودّع باكراً… وأوساكا تعبر بسهولة

ودَّعت المخضرمة فينوس وليامز، بطلة «ويمبلدون» 5 مرات، دورة باد هومبورغ الألمانية لكرة المضرب على الملاعب العشبية من الدور الأول، الاثنين، بينما تأهلت اليابانية ناومي أوساكا بسهولة.

ومن المقرَّر أن تلعب وليامز، البالغة 46 عاماً، منافسات الزوجي مع شقيقتها سيرينا في بطولة «ويمبلدون» التي تنطلق بعد أسبوع، كما حصلت على بطاقة دعوة للمشارَكة في منافسات الفردي في باد هومبورغ.

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)

واستغرقت وليامز بعض الوقت للدخول في الأجواء أمام الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو المتأهلة من التصفيات، حيث خسرت المجموعة الأولى بنتيجة 2 - 6 قبل أن تعود بقوة لتفوز بالمجموعة الثانية 6 - 4.

وتقدَّمت وليامز بنتيجة 5 - 3 في المجموعة الحاسمة، وكانت على بُعد نقطتين من الفوز، لكن بيغو صمدت بقوة لتفرض شوطاً فاصلا ًفازت به 8 - 6.

أما أوساكا، المُصنَّفة السادسة، والبالغة 28 عاماً، فلم تجد صعوبةً تُذكر في التغلب على البولندية ماغدالينا فريش، بنتيجة 6 - 4 و6 - 1.

كانت المجموعة الأولى متقاربة حتى توقَّف اللعب؛ بسبب المطر عند النتيجة 5 - 4، وبعدها لم تخسر بطلة «غراند سلام» 4 مرات سوى شوط واحد.

لم تفز أوساكا قط بلقب على الملاعب العشبية، وكان أفضل إنجاز لها هو الوصول إلى نصف نهائي دورة نوتنغهام عام 2018.