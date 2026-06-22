مونديال 2026: دمفريس يتوقع مواجهة صعبة أمام تونس

أكد مدافع منتخب هولندا دينزل دمفريس أن منتخب تونس سيخوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات بكامل قوته، رغم فقدانه فرصة التأهل إلى دور الـ32 بعد تلقيه خسارتين أمام السويد (5 - 1) واليابان (4 - 0).

وقال دمفريس إن اللعب في كأس العالم يمثل شرفاً كبيراً لأي لاعب، لذلك يتوقع أن يدخل المنتخب التونسي المباراة بروح قتالية عالية ورغبة في إنهاء مشاركته بصورة إيجابية.

وأضاف نجم إنتر ميلان أن جميع مباريات كأس العالم تكون صعبة، لأن كل منتخب يدافع عن ألوان بلاده بكل فخر، مشدداً على أن هولندا بدورها مطالبة بتقديم أقصى ما لديها.

وكان المنتخب التونسي قد أجرى تغييراً على جهازه الفني خلال البطولة، بعدما أقال صبري لموشي وعين الفرنسي هيرفي رينارد مدرباً جديداً عقب الخسارة الأولى أمام السويد.

من جانبه، أكد رينارد في وقت سابق أن خروج تونس من المنافسة لا يعني الاستسلام، مشيراً إلى أن الفريق لا يزال أمامه مباراة مهمة في كأس العالم ويجب أن يخوضها بأفضل صورة ممكنة.

ويدخل المنتخب الهولندي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير على السويد 5 – 1، عقب تعادله مع اليابان 2 - 2 في الجولة الأولى، في ظل سعيه لحسم صدارة المجموعة السادسة.

وأشار دمفريس إلى أن الأداء الهجومي القوي الذي قدمته هولندا في المباراة الماضية منح اللاعبين ثقة كبيرة، مؤكداً أن الفريق يمتلك العديد من العناصر القادرة على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف.