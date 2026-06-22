ميسي: الفوز على النمسا مهم لإراحة الأعصاب... ولا توجد هدايا في كأس العالم

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن فوز منتخب بلاده على النمسا 2 - 0 كان مهماً وصعباً، بعدما قاد «ألبيسيليستي» إلى التأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026.

وسجل ميسي هدفي الأرجنتين في المباراة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي النسخة الحالية، كما نال جائزة رجل المباراة، وواصل كتابة التاريخ بعدما أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفاً، متقدماً على الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ16 هدفاً.

وقال ميسي عقب تسلمه جائزة رجل المباراة إن الانتصار كان مهماً للغاية، مشيراً إلى أن المنتخب الأرجنتيني كان يدرك صعوبة المواجهة وقوة المنتخب النمساوي، لذلك كان مطالباً ببذل أقصى ما لديه.

وأضاف قائد الأرجنتين أن الوصول إلى 6 نقاط يمنح الفريق راحة كبيرة ويجعل الأجواء أكثر هدوءاً خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً أن التأهل كان الهدف الأهم.

وعن إنجازه التاريخي، أوضح ميسي أن تركيزه كان منصباً فقط على تحقيق الفوز، مشدداً على أن كل مباريات كأس العالم صعبة، وأن أي منتخب لا يمنح منافسه شيئاً بسهولة.

وأشار إلى أن النمسا لم تشكل خطورة كبيرة، لكنها قدمت مباراة قوية وصعبة، ما فرض على الأرجنتين اللعب بسرعة والبحث عن الحلول حتى النهاية.

وختم ميسي حديثه بالتأكيد على أن هدف الأرجنتين هو الفوز في كل مباراة، مهما كان المنافس، معتبراً أن ذلك لن يكون أمراً سهلاً في بطولة بحجم كأس العالم.

وباتت الأرجنتين رابع منتخب يضمن تأهله إلى دور الـ32 بعد المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا، على أن تختتم مشوارها في دور المجموعات بمواجهة الأردن فجر الأحد المقبل.