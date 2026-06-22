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رئيس الاتحاد التركي يجدد الثقة بمونتيلا رغم الخروج المبكر من كأس العالم

إبراهيم هاجيوس رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم (رويترز)
إبراهيم هاجيوس رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
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  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
  • أنقرة: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس الاتحاد التركي يجدد الثقة بمونتيلا رغم الخروج المبكر من كأس العالم

إبراهيم هاجيوس رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم (رويترز)
إبراهيم هاجيوس رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم (رويترز)

أعلن إبراهيم هاجيوس مان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، دعمه الكامل للمدرب فينتشينزو مونتيلا ولاعبي المنتخب، رغم خروج تركيا من كأس العالم 2026 بعد أول جولتين من دور المجموعات.

وأكد رئيس الاتحاد أن الاستقرار هو أساس النجاح، مشيراً إلى أن تغيير المدرب أو إجراء تعديلات جذرية بعد كل إخفاق ليس الحل.

وقال: «سندعم المدرب واللاعبين. هذا ليس نادياً يمكن فيه تغيير 15 لاعباً واستقدام 15 آخرين. غياب الاستمرارية هو أحد أبرز أسباب الفشل».

وكان المنتخب التركي قد خسر أمام أستراليا 0-2، ثم أمام باراغواي 0-1، ليفقد آماله في التأهل قبل مواجهته الأخيرة أمام الولايات المتحدة.

وجاء الخروج المبكر رغم امتلاك تركيا مجموعة من الأسماء البارزة، أبرزها أردا غولر وكينان يلدز وهاكان تشالهان أوغلو.

وشدد هاجيوس مان أوغلو على تمسكه بمونتيلا، الذي قاد المنتخب إلى كأس العالم لأول مرة منذ عام 2002، قائلاً: «لن نتخلى عن الأشخاص الذين رافقونا في هذه الرحلة. سنواصل دعمهم؛ لأننا نؤمن بقدرتهم على تحقيق النجاح مستقبلاً».

وختم بالتأكيد أن الجماهير التركية ستبقى خلف المنتخب ومدربه، معتبراً أن هذه المجموعة قادرة على العودة، وتحقيق نتائج أفضل في السنوات المقبلة.

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مصر تتوجه إلى سبوكين استعداداً لمواجهة إيران

محمد صلاح قائد منتخب مصر يحيّي الجماهير (إ.ب.أ)
محمد صلاح قائد منتخب مصر يحيّي الجماهير (إ.ب.أ)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
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  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تتوجه إلى سبوكين استعداداً لمواجهة إيران

محمد صلاح قائد منتخب مصر يحيّي الجماهير (إ.ب.أ)
محمد صلاح قائد منتخب مصر يحيّي الجماهير (إ.ب.أ)

غادرت بعثة المنتخب المصري مدينة فانكوفر الكندية متجهة إلى سبوكين الأميركية، بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن، مدير المنتخب، إن الرحلة ستتم على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتستغرق نحو 45 دقيقة.

ويُعد هذا الانتصار الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، ليرفع المنتخب رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن إيران وبلجيكا، بينما بقيت نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة المقبلة مع إيران، يوم السبت المقبل، بالتزامن مع مواجهة بلجيكا ونيوزيلندا.

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كأس العالم مصر
الرياضة رياضة عالمية

مونديال 2026: تأجيل فتح أبواب «ملعب فيلادلفيا» قبل مواجهة فرنسا والعراق بسبب عاصفة مرتقبة

تُظهر الشاشة العملاقة في ملعب فيلادلفيا تحذيراً من اقتراب عاصفة رعدية قبل مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)
تُظهر الشاشة العملاقة في ملعب فيلادلفيا تحذيراً من اقتراب عاصفة رعدية قبل مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)
  • فيلادلفيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيلادلفيا: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: تأجيل فتح أبواب «ملعب فيلادلفيا» قبل مواجهة فرنسا والعراق بسبب عاصفة مرتقبة

تُظهر الشاشة العملاقة في ملعب فيلادلفيا تحذيراً من اقتراب عاصفة رعدية قبل مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)
تُظهر الشاشة العملاقة في ملعب فيلادلفيا تحذيراً من اقتراب عاصفة رعدية قبل مباراة فرنسا والعراق (أ.ف.ب)

تأجل فتح أبواب «ملعب فيلادلفيا»، حيث من المقرر أن تُقام مباراة فرنسا والعراق، الاثنين، ضمن دور المجموعات في كأس العالم 2026، وذلك تحسباً لعاصفة رعدية وشيكة، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قبل نحو ثلاث ساعات من انطلاق اللقاء.

وظهرت رسالة على الشاشة العملاقة داخل الملعب جاء فيها: «عاصفة رعدية تقترب. يُرجى مغادرة المدرجات والبحث عن مأوى داخل الملعب»، بالتزامن مع إعلان مماثل من مذيع الملعب، بينما كانت الأمطار الغزيرة تهطل على المدينة.

وحسب القوانين المعتمدة في الولايات المتحدة، يمكن تأجيل أي فعالية خارجية لمدة لا تقل عن 30 دقيقة في حال رُصد برق ضمن دائرة قطرها نحو 13 كيلومتراً.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تضرب عاصفة رعدية المنطقة بالتزامن مع موعد انطلاق مباراة فرنسا والعراق، المقررة عند الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.

ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بعد فوزه في الجولة الأولى على السنغال 3-1، إذ يستطيع رجال المدرب ديدييه ديشان ضمان التأهل إلى دور الـ32 في حال الفوز على العراق، الذي كان قد خسر مباراته الافتتاحية أمام النرويج 4-1.

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مونديال 2026: ميسي يقود الأرجنتين إلى دور الـ32 بثنائية في شباك النمسا

ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين يحتفل بتسجيل الهدف الأول (رويترز)
ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين يحتفل بتسجيل الهدف الأول (رويترز)
  • تكساس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تكساس: «الشرق الأوسط»
TT

مونديال 2026: ميسي يقود الأرجنتين إلى دور الـ32 بثنائية في شباك النمسا

ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين يحتفل بتسجيل الهدف الأول (رويترز)
ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين يحتفل بتسجيل الهدف الأول (رويترز)

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى التأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفي الفوز على النمسا 2-0، الاثنين، على ملعب «إيه تي آند تي» في أرلينغتون ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة.

وواصل ميسي كتابة التاريخ في المونديال، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 38 ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفاً، متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الألماني ميروسلاف كلوزه، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+5) رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في النهائيات.

بهذا الفوز، ضمنت الأرجنتين التأهل إلى الدور الثاني، كما باتت قريبة من حسم صدارة المجموعة. كذلك رفع ميسي رصيده الدولي إلى 122 هدفاً في 201 مباراة مع منتخب بلاده.

احتفل ليونيل ميسي ولاعبو منتخب الأرجنتين بالفوز عقب مباراة الأرجنتين والنمسا (إ.ب.أ)

وشهدت المباراة بداية مثيرة بعدما حصل لاوتارو مارتينيز على ركلة جزاء إثر العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، إلا أن ميسي أهدرها في الدقيقة التاسعة، لتصبح المرة الثالثة التي يهدر فيها ركلة جزاء في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ورغم ذلك، واصل قائد الأرجنتين تهديد المرمى النمساوي، إذ تصدى الحارس ألكسندر شلاغر لمحاولة خطيرة له في الدقيقة 19، قبل أن يمنعه دافيد ألابا من التسجيل مجدداً في الدقيقة 32.

ونجح ميسي أخيراً في هز الشباك عندما استقبل عرضية فاكوندو ميدينا ووضع الكرة في المرمى من دون رقابة عند الدقيقة 38.

في الشوط الثاني، حاولت النمسا العودة إلى اللقاء، لكن إيميليانو مارتينيز تصدى لمحاولاتها، فيما أجرى المدرب ليونيل سكالوني عدة تبديلات لتنشيط الفريق بعد إصابة المدافع كريستيان روميرو.

وكاد نيكولاس غونساليس يضيف الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، قبل أن يحسم ميسي المباراة في الوقت بدل الضائع، عندما قاد هجمة مرتدة سددها أولاً وتصدى لها الحارس، قبل أن يتابع الكرة بنفسه داخل الشباك مسجلاً هدفه الثاني والثامن عشر في تاريخ مشاركاته المونديالية.

بهذا الانتصار، حافظت الأرجنتين على سلسلة اللاهزيمة في كأس العالم للمباراة الثامنة توالياً، مؤكدة مجدداً أنها من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

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