ميسي ينفرد بعرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ

واصل ليونيل ميسي كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما أصبح الهداف التاريخي للبطولة برصيد 17 هدفاً، خلال مواجهة الأرجنتين والنمسا في مونديال 2026.
وبعدما عادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزه البالغ 16 هدفاً في الجولة الأولى بتسجيله ثلاثية أمام الجزائر، نجح قائد الأرجنتين في الانفراد بالصدارة التاريخية بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 39 أمام النمسا.
وجاء الهدف بعد دقائق من إهدار ميسي ركلة جزاء مبكرة، قبل أن يعوض ذلك بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى هز بها الشباك وكتب اسمه منفرداً في صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ.
ويخوض ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، مشاركته السادسة في كأس العالم، ويواصل إضافة الأرقام القياسية إلى مسيرته الأسطورية، قبل يومين فقط من بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره.