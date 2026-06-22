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الرياضة رياضة عالمية

شلوتربيك بعد الإصابة: المهم حالياً هو المنتخب الألماني

نيكو شلوتربيك أثناء تعرضه للإصابة (رويترز)
نيكو شلوتربيك أثناء تعرضه للإصابة (رويترز)
  • نورث كارولينا: «الشرق الأوسط»
TT
  • نورث كارولينا: «الشرق الأوسط»
TT

شلوتربيك بعد الإصابة: المهم حالياً هو المنتخب الألماني

نيكو شلوتربيك أثناء تعرضه للإصابة (رويترز)
نيكو شلوتربيك أثناء تعرضه للإصابة (رويترز)

أكد نيكو شلوتربيك أنه لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت لاستيعاب الإصابة في الكاحل التي أنهت مشواره في كأس العالم 2026، لكنه شدد على أن الأولوية الآن يجب أن تكون لدعم المنتخب الألماني.

وكتب مدافع ألمانيا عبر حسابه على «إنستغرام»: «ما يهم الآن هو الفريق. اللاعبون يستحقون الدعم الكامل من جميع الألمان. فلنتكاتف ونُظهر أننا نقف خلف هذا المنتخب في الأوقات الجيدة والسيئة، ونسانده في رحلته نحو التتويج بكأس العالم».

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن تعرض شلوتربيك لتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لنحو ثمانية أسابيع، ما يعني نهاية مشاركته في البطولة وغيابه أيضاً عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد مع بوروسيا دورتموند.

وقال شلوتربيك: «ما زلت بحاجة إلى بعض الوقت لاستيعاب كل ما حدث، ولذلك لن أتحدث حالياً بشكل مفصل عن الإصابة».

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حارس مرمى البرازيل أليسون يغيب عن تمارين منتخب بلاده (أ.ب)
  • موريستاون: «الشرق الأوسط»
TT
  • موريستاون: «الشرق الأوسط»
TT

«مونديال 2026»: أليسون يغيب عن تمارين البرازيل قبل مواجهة اسكوتلندا

حارس مرمى البرازيل أليسون يغيب عن تمارين منتخب بلاده (أ.ب)
حارس مرمى البرازيل أليسون يغيب عن تمارين منتخب بلاده (أ.ب)

غاب حارس مرمى البرازيل أليسون عن تمارين منتخب بلاده الاثنين، قبل يومين من مواجهة اسكوتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة لكرة القدم في مونديال 2026، مكتفياً بتمارين خاصة في صالة الألعاب الرياضية.

وشارك حارس مرمى ليفربول الإنجليزي في أول مباراتين لأبطال العالم 5 مرات أمام المغرب (1 - 1) وهايتي (3 - 0)، لذا فضّل الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، استبعاده من التمارين التي أقيمت بمجمع ريد بول نيويورك في موريستاون بنيوجيرسي.

وأكد مصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للصحافيين، أن أليسون ليس مصاباً، وتُعدّ تمارينه في صالة الألعاب الرياضية «طبيعية»، وتهدف إلى الحفاظ على لياقته البدنية خلال البطولة.

وقاد أنشيلوتي التدريبات استعداداً لمباراة الأربعاء ضد اسكوتلندا في ميامي، حيث يأمل المنتخب البرازيلي في ضمان تأهله إلى دور الـ32.

وشارك في التمارين 22 لاعباً، من بينهم فينيسيوس جونيور ونيمار الذي قد يشارك للمرة الأولى في النسخة الحالية من كأس العالم وللمرة الرابعة في مسيرته، بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة في عضلة ساقه اليمنى.

وفي غياب أليسون، عمل مدرب حراس المرمى كلاوديو تافاريل مع الحارسين الآخرين؛ إيدرسون وويفرتون. وغاب الجناح رافينيا أيضاً، بعد إصابته في فخذه اليمنى خلال الفوز على هايتي بفيلادلفيا. مهاجم برشلونة، الذي يُعدّ ركيزة أساسية في تشكيلة أنشيلوتي، غير متاح لمباراة اسكوتلندا، ومن غير الواضح متى سيعود إلى الملعب، ما يشرع الباب لمنافسة محتدمة بين لويز هنريكي، ورايان، وغابريال مارتينيلي، وإندريك.

وأجرى المنتخب البرازيلي مرانه مع انخفاض درجة الحرارة إلى 21 درجة مئوية، ما اضطر بعض أعضاء الجهاز الفني إلى ارتداء السترات للمرة الأولى منذ وصولهم إلى موريستاون في بداية يونيو (حزيران).

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كأس العالم كأس العالم البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

ميسي ينفرد بعرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ

ميسي يواصل كتابة التاريخ (رويترز)
ميسي يواصل كتابة التاريخ (رويترز)
  • دالاس: «الشرق الأوسط»
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  • دالاس: «الشرق الأوسط»
TT

ميسي ينفرد بعرش هدافي كأس العالم عبر التاريخ

ميسي يواصل كتابة التاريخ (رويترز)
ميسي يواصل كتابة التاريخ (رويترز)

واصل ليونيل ميسي كتابة التاريخ في كأس العالم، بعدما أصبح الهداف التاريخي للبطولة برصيد 17 هدفاً، خلال مواجهة الأرجنتين والنمسا في مونديال 2026.

وبعدما عادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزه البالغ 16 هدفاً في الجولة الأولى بتسجيله ثلاثية أمام الجزائر، نجح قائد الأرجنتين في الانفراد بالصدارة التاريخية بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 39 أمام النمسا.

وجاء الهدف بعد دقائق من إهدار ميسي ركلة جزاء مبكرة، قبل أن يعوض ذلك بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى هز بها الشباك وكتب اسمه منفرداً في صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ.

ويخوض ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، مشاركته السادسة في كأس العالم، ويواصل إضافة الأرقام القياسية إلى مسيرته الأسطورية، قبل يومين فقط من بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره.

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كأس العالم أميركا
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ميسي يهدر أول ركلة جزاء في مونديال 2026

خيبة ميسي بعد إهدار ركلة جزاء (رويترز)
خيبة ميسي بعد إهدار ركلة جزاء (رويترز)
  • دالاس: «الشرق الأوسط»
TT
  • دالاس: «الشرق الأوسط»
TT

ميسي يهدر أول ركلة جزاء في مونديال 2026

خيبة ميسي بعد إهدار ركلة جزاء (رويترز)
خيبة ميسي بعد إهدار ركلة جزاء (رويترز)

شهدت مواجهة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026 لقطة نادرة بطلها ليونيل ميسي، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من المباراة.

واحتسب الحكم المصري أمين عمر الركلة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر عرقلة تعرض لها لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء.

لكن قائد الأرجنتين سدد الكرة بجوار القائم، ليهدر أول ركلة جزاء في مونديال 2026.

بهذا الإهدار، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يضيع ثلاث ركلات جزاء، بعدما سبق له إهدار ركلة أمام آيسلندا في مونديال 2018 وأخرى أمام بولندا في نسخة 2022.

ورغم ذلك، يملك النجم الأرجنتيني سجلاً ناجحاً من علامة الجزاء في كأس العالم، إذ سجل أربع ركلات جزاء جميعها خلال مونديال 2022 أمام السعودية وهولندا وكرواتيا وفرنسا.

ويخوض ميسي مشاركته السادسة في كأس العالم، بعدما استهل نسخة 2026 بتسجيل ثلاثية في شباك الجزائر قادت الأرجنتين إلى الفوز 3-0 في الجولة الأولى.

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