شلوتربيك بعد الإصابة: المهم حالياً هو المنتخب الألماني

أكد نيكو شلوتربيك أنه لا يزال بحاجة إلى بعض الوقت لاستيعاب الإصابة في الكاحل التي أنهت مشواره في كأس العالم 2026، لكنه شدد على أن الأولوية الآن يجب أن تكون لدعم المنتخب الألماني.

وكتب مدافع ألمانيا عبر حسابه على «إنستغرام»: «ما يهم الآن هو الفريق. اللاعبون يستحقون الدعم الكامل من جميع الألمان. فلنتكاتف ونُظهر أننا نقف خلف هذا المنتخب في الأوقات الجيدة والسيئة، ونسانده في رحلته نحو التتويج بكأس العالم».

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن تعرض شلوتربيك لتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة كوت ديفوار في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً لنحو ثمانية أسابيع، ما يعني نهاية مشاركته في البطولة وغيابه أيضاً عن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد مع بوروسيا دورتموند.

وقال شلوتربيك: «ما زلت بحاجة إلى بعض الوقت لاستيعاب كل ما حدث، ولذلك لن أتحدث حالياً بشكل مفصل عن الإصابة».