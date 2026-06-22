ميسي يهدر أول ركلة جزاء في مونديال 2026

شهدت مواجهة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026 لقطة نادرة بطلها ليونيل ميسي، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من المباراة.
واحتسب الحكم المصري أمين عمر الركلة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر عرقلة تعرض لها لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء.
لكن قائد الأرجنتين سدد الكرة بجوار القائم، ليهدر أول ركلة جزاء في مونديال 2026.
بهذا الإهدار، أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يضيع ثلاث ركلات جزاء، بعدما سبق له إهدار ركلة أمام آيسلندا في مونديال 2018 وأخرى أمام بولندا في نسخة 2022.
ورغم ذلك، يملك النجم الأرجنتيني سجلاً ناجحاً من علامة الجزاء في كأس العالم، إذ سجل أربع ركلات جزاء جميعها خلال مونديال 2022 أمام السعودية وهولندا وكرواتيا وفرنسا.
ويخوض ميسي مشاركته السادسة في كأس العالم، بعدما استهل نسخة 2026 بتسجيل ثلاثية في شباك الجزائر قادت الأرجنتين إلى الفوز 3-0 في الجولة الأولى.