مولينا أساسياً مع الأرجنتين أمام النمسا... وميسي يخوض مباراته الدولية 201

أجرى مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني تغييراً واحداً على التشكيلة التي فازت على الجزائر 3 - 0 في الجولة الأولى من كأس العالم 2026، وذلك قبل مواجهة النمسا في دالاس.

ودفع سكالوني بناويل مولينا أساسياً بدلاً من غونزالو مونتييل، فيما حافظ على بقية العناصر التي بدأت المباراة الافتتاحية.

وتحمل المباراة أهمية خاصة لقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيخوض مباراته الدولية رقم 201، معززاً رقمه القياسي باعتباره أكثر لاعب تمثيلاً لمنتخب بلاده.

في المقابل، أجرى مدرب النمسا رالف رانغنيك ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على الأردن 3 - 1، حيث أشرك كيفن دانسو وبول فانر ومايكل غريغوريتش بدلاً من فيليب لينهارت وفيليب موينه وساشا كالادزيتش.

كما تشهد المباراة محطة مميزة لقائد النمسا مارسيل زابيتسر الذي يخوض مباراته الدولية رقم 100.

ويسعى المنتخبان لتحقيق فوز ثانٍ توالياً قد يقرب أحدهما من حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.