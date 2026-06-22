غياب سواريز يثير التساؤلات بعد بداية باهتة لأوروغواي في المونديال

بدأ منتخب أوروغواي، لكرة القدم، مشواره في كأس العالم بشكل لم يكن متوقعاً. فبعد تعادلي أمام السعودية، والرأس الأخضر (كاب فيردي)، ومع تبقي مواجهة صعبة أمام إسبانيا، أصبح بطل العالم مرتين مهدداً بعدم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ومن بين الجماهير التي تابعت المباراة كان هناك الشخص الذي اعتمد عليه المنتخب في تسجيل الأهداف لأكثر من 15 عاماً، وهو لويس سواريز. وأقيمت المباراتان على ملعب ميامي، بالقرب من المكان الذي يلعب فيه سواريز مهاجماً لفريق إنتر ميامي. وشاهد اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً من المدرجات كيف عانى منتخب بلاده رغم دخوله المباراتين بصفة المرشح الأبرز للفوز.

وأنهى سواريز مسيرته الدولية عام 2024 بوصفه أفضل هداف في تاريخ منتخب أوروغواي برصيد 69 هدفاً في 143 مباراة. وفي النهاية استبعده المدرب مارسيلو بييلسا من قائمة المونديال بعد أشهر من التكهنات.

وبعد المباراة، تحدث بييلسا عن فشل فريقه في استغلال بعض المزايا التي امتلكها خلال اللقاء.

وقال بييلسا عبر مترجم عقب مباراة الأحد: «أعتقد أن المشكلة، أو أكبر أزمة واجهتنا أننا بدأنا الشوط الثاني ونحن نمتلك الكرة، ومتقدمون في النتيجة. وفي تلك اللحظة تحديداً لم نحسم المباراة، ولم نصنع أي خطورة».

وأكد بييلسا أن فريقه «افتقد اللمسة الأخيرة» خلال التعادل صباح الاثنين، وهي السمة التي كان سواريز يوفرها دائماً خلال سنواته مع المنتخب.

وأدرك مشجعو أوروغواي مدى صعوبة تعويض لاعب بحجم لويس سواريز.

وقال المشجع فريدريكو سواريز: «لدي مشاعر متضاربة بصراحة. هو أصبح متقدماً في السن، وحان الوقت للاعبين الأصغر سناً. لكنه لاعب رائع، وربما أفضل لاعب شاهدته مع منتخب أوروغواي».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلن لويس سواريز استعداده للعودة من الاعتزال الدولي للمشاركة مع أوروغواي في كأس العالم، ما أثار تكهنات واسعة بشأن إمكانية ظهوره للمرة الأخيرة على أكبر مسرح كروي في العالم. لكن بييلسا فضل الاعتماد على الجيل الجديد من المهاجمين، كما استبعد أيضاً المهاجم المخضرم إدينسون كافاني.

وقال المشجع إيان لانكستر: «أشعر بأنه أصبح أكبر سناً قليلاً، ولذلك فإن لاعبين مثل داروين نونيز سيحصلون على فرصة أكبر للتألق».

وفي أول مباراة بكأس العالم يخوضها منتخب أوروغواي من دون سواريز منذ عام 2010، نجا المنتخب بصعوبة من مفاجأة أمام السعودية، بعدما جاء هدفه الوحيد متأخراً عبر لاعب الوسط ماكسي أراوخو. بينما قاد داروين نونيز وفيديريكو فينياس الخط الأمامي، لكنهما لم يتركا أثراً يذكر.

واختار بييلسا تشكيلة مختلفة في مباراة الأحد، حيث بدأ بفيديريكو فينياس فقط في الخط الأمامي. كما دفع بلاعب الوسط أجوستين كانوبيو أساسياً أمام الرأس الأخضر، وكان له تأثير واضح بعدما سجل الهدف الثاني لأوروغواي.

لكن الفرصة التي أهدرها كانوبيو بصعوبة في الشوط الثاني كانت كفيلة بمنح أوروغواي فوزاً كانت في أمس الحاجة إليه.

وكان سواريز وبييلسا قد دخلا في خلاف عقب بطولة كوبا أميركا 2024، عندما انتقد سواريز الأجواء السلبية التي قال إن بييلسا خلقها داخل المنتخب.

والآن يواجه بييلسا ومنتخب أوروغواي ضغوطاً متزايدة لتحقيق الفوز، في ظل استمرار الشكوك حول فعالية الخط الهجومي.

وستتجه الأنظار كلها إلى أوروغواي يوم الجمعة المقبل عندما تسافر إلى ملعب جوادالاخارا لمواجهة إسبانيا.

وقال المشجع ألفونسو أغويل: «توقعاتنا بشأن أوروغواي الآن أصبحت غير واضحة. علينا أن نخوض كل مباراة على حدة ونرى ما سيحدث فعلاً».