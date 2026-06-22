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مدرب نيوزيلندا: خسارتنا أمام مصر مخيبة للآمال... لم نتمكن من مجاراة إيقاعهم

مدرب نيوزيلندا قال إن رتم أداء مصر ارتفع الشوط الثاني (إ.ب.أ)
مدرب نيوزيلندا قال إن رتم أداء مصر ارتفع الشوط الثاني (إ.ب.أ)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT

مدرب نيوزيلندا: خسارتنا أمام مصر مخيبة للآمال... لم نتمكن من مجاراة إيقاعهم

مدرب نيوزيلندا قال إن رتم أداء مصر ارتفع الشوط الثاني (إ.ب.أ)
مدرب نيوزيلندا قال إن رتم أداء مصر ارتفع الشوط الثاني (إ.ب.أ)

قال دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، إن الخسارة أمام مصر 1- 3 كانت مخيبة للآمال، عطفاً على ما قدمه فريقه في الشوط الأول.

وكان منتخب نيوزيلندا قد أنهى الشوط الأول من مباراته مع مصر في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بكأس العالم 2026، متقدماً بهدف نظيف، قبل أن يحول منتخب مصر الأمور لصالحه بثلاثة أهداف.

وأضاف مدرب نيوزيلندا في تصريحات عقب المباراة نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا):«إنه لأمر مخيب للآمال، كنا في قمة مستوانا في الشوط الأول، حيث سيطرنا على الكرة وصنعنا الكثير من الفرص».

وتابع: «في الشوط الثاني، قدمنا أداءً جيداً، لكننا لم نتمكن من مجاراة إيقاع المباراة، ورفع المنتخب المصري وتيرة لعبه، ولم نستطع تكرار الأداء المميز الذي قدمناه في الشوط الأول».

في النهاية، كان لذلك أثر سلبي علينا. ما زلنا على بعد مباراة واحدة من تحقيق إنجاز تاريخي. نعلم أننا مطالبون بالفوز على بلجيكا الآن».

ويلتقي منتخب نيوزيلندا في الجولة الثالثة بالمجموعة مع نظيره البلجيكي، حيث سيكون مطالباً بالفوز إذا أراد التأهل لدور الـ32 ولو من ضمن أفضل الفرق صاحبة المركز الثالث.

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رسالة إيرانية من غرفة الملابس: جئنا بفخر ونغادر بكرامة

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بعثة منتخب إيران شكرت مدينة لوس أنجليس (رويترز)
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT
  • لوس أنجليس : «الشرق الأوسط»
TT

رسالة إيرانية من غرفة الملابس: جئنا بفخر ونغادر بكرامة

بعثة منتخب إيران شكرت مدينة لوس أنجليس (رويترز)
بعثة منتخب إيران شكرت مدينة لوس أنجليس (رويترز)

تركت إيران رسالة في غرفة الملابس الخاصة بها في ملعب «سو.في»، الأحد، شكرت فيها مدينة لوس أنجليس على حسن ضيافتها خلال كأس العالم لكرة القدم، مؤكدة أنها تغادر بكرامة بعد أن حافظت على آمالها في بلوغ أدوار خروج المغلوب بعد تعادلها سلبياً مع بلجيكا.

واستضافت لوس أنجليس مباراتَي إيران في المجموعة السابعة حتى الآن، وعاد المنتخب إلى مقره في تيخوانا بالمكسيك بين المباراتين.

وقضت بعثة إيران فترة البطولة في تيخوانا، وانتقلت إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياتها بسبب القيود المفروضة على إقامتها في البلاد، في حين تم حظر دخول الكثير من أعضاء الجهاز الفني والمسؤولين الإيرانيين.

وصرح مسؤولون أميركيون بأن ترتيبات سفر الفريق ستظل قيد التقييم، في حين استمرت المناقشات حول تخفيف بعض القيود.

وجاء في المذكرة المكتوبة بخط اليد، التي نشرها الاتحاد الإيراني لكرة القدم: «من بلاد فارس القديمة التي يعود تاريخها لآلاف السنين إلى إيران المتحضرة اليوم، تظل روح إيران حية وثابتة. شكراً يا لوس أنجليس على حسن ضيافتكِ. جئنا إلى لوس أنجليس بفخر، وتنافسنا بشرف، ونغادر بكرامة».

كما شكرت الرسالة المشجعين الإيرانيين الذين بذلوا «قصارى جهدهم» من أجل الفريق خلال المباراتين، واختتمت بدعوة إلى السلام والاحترام والصداقة بين جميع الدول.

وانتقد أمير قلعة نويي، مدرب إيران، القيود المفروضة على سفر الفريق، قائلاً إن الفريق واجه تحديات لم يضطر أي فريق آخر إلى تحملها.

وتخوض إيران، التي تعادلت 2-2 مع نيوزيلندا في مباراتها الافتتاحية على ملعب «سو.في»، مباراتها الأخيرة في دور المجموعات ضد مصر في سياتل.

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كأس العالم أخبار إيران رياضة إيران
الرياضة رياضة عالمية

فاريلا مهاجم الرأس الأخضر: حلمت بهذا الهدف كثيراً

هيليو فاريلا لاعب منتخب الرأس الأخضر (أ.ف.ب)
هيليو فاريلا لاعب منتخب الرأس الأخضر (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
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  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

فاريلا مهاجم الرأس الأخضر: حلمت بهذا الهدف كثيراً

هيليو فاريلا لاعب منتخب الرأس الأخضر (أ.ف.ب)
هيليو فاريلا لاعب منتخب الرأس الأخضر (أ.ف.ب)

أبدى هيليو فاريلا، لاعب منتخب الرأس الأخضر، سعادته بتسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في شباك أوروغواي في المباراة التي أقيمت بينهما، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.

وتعادل الفريقين 2- 2، وسجل هيليو فاريلا هدف التعادل الثاني للرأس الأخضر في الدقيقة الـ61، مستغلاً خطأً من حارس أوروجواي، فرناندو موسليرا.

وتتمثل أهمية الهدف بالنسبة للاعب في كونه الهدف الأول دولياً له، وهو الذي بدأ مشواره مع منتخب بلاده في عام 2023.

وقال فاريلا (24 عاماً) في تصريحات لموقع «فيفا» عن ذلك: «لقد حلمت بذلك كثيراً، لكنني لم أتخيل أبداً أن يحدث بتلك الطريقة».

وأضاف: «تسجيل هدفي الدولي الأول لمنتخب بلادي في أول مشاركة لي بكأس العالم يعدّ أمراً رائعاً للغاية، لا يمكنني وصف ذلك».

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صباح النصر... يا مصر

صلاح محتفلاً بهدفه في نيوزيلندا (أ.ف.ب)
صلاح محتفلاً بهدفه في نيوزيلندا (أ.ف.ب)
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
TT
  • فانكوفر: «الشرق الأوسط»
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صباح النصر... يا مصر

صلاح محتفلاً بهدفه في نيوزيلندا (أ.ف.ب)
صلاح محتفلاً بهدفه في نيوزيلندا (أ.ف.ب)

سجَّل محمد صلاح هدفاً وصنع آخر لتقلب مصر تأخرها بهدف إلى فوز 3- 1 على نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية وتحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم في مشاركتها الرابعة بالنهائيات، الاثنين.

وتأخرت مصر بهدف مبكر في الدقيقة الـ15 سجله فين سورمان بضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها تيم باين.

وكان بوسع نيوزيلندا مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة قبل هذا الهدف وبعده، لكن مصطفى شوبير حارس مصر تصدى لثلاث فرص مُحقَّقة في الشوط الأول؛ ليحافظ على آمال فريقه في اللقاء، في حين جاءت فرصة مصر الخطيرة الوحيدة في هذا الشوط عبر عمر مرموش في الدقيقة الـ27 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس ماكس كروكومب على مرتين.

وظهرت مصر بشكل مغاير تماماً في الشوط الثاني ليدرك مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) التعادل في الدقيقة الـ58 بضربة رأس رائعة من داخل المنطقة بعد تمريرة محمد هاني العرضية من الجهة اليمنى.

وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة الـ67 بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة بالكعب من زيكو لصلاح داخل المنطقة ليضعها الأخير بشكل رائع في الشباك.

وأحرز البديل محمود حسن (تريزيغيه) الهدف الثالث في الدقيقة الـ82 بضربة رأس بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها صلاح.

وبذلك يتصدر منتخب مصر الذي أهدى العرب فوزهم الثاني في المونديال الحالي بعد المغرب، المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط يليه إيران وبلجيكا بنقطتين لكل منهما وتأتي نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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