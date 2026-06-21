فيردر بريمن يضم السويسري الدولي إيتن

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم السويسري سيدريك إيتن، الذي سينضم للفريق في صفقة انتقال حر من فريق فورتونا دوسلدورف، الذي هبط من دوري الدرجة الثانية.

ولم يعلن بريمن عن أي تفاصيل خاصة بالتعاقد، حيث أشارت عدة تقارير إلى أنه يمتد حتى 2029، كما أن عقد إيتن مع دوسلدورف لم يكن يتضمن بنداً يسمح باستمراره مع الفريق في الدرجة الثالثة.

وسجل إيتن (29 عاماً) 16 هدفاً في 32 مباراة لعبها مع دوسلدورف في الموسم الماضي. وحالياً يوجد اللاعب مع المنتخب السويسري في كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسيعمل إيتن مجدداً تحت قيادة المدرب دانييل تيون، الذي أشرف عليه في دوسلدورف حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يتولى تدريب فيردر بريمن في مارس (آذار) الماضي.

وقال تيون: «أعرف سيدريك منذ فترة عملنا معاً في دوسلدورف. إنه مهاجم صريح طويل القامة وقوي بدنياً، يجيد الاحتفاظ بالكرة ويملك حساً تهديفياً مميزاً. إمكانياته ستمنحنا خيارات إضافية في الخط الأمامي».

من جانبه قال إيتن: «فيردر بريمن ناد كبير يمتلك تاريخاً عريقاً، وسارت محادثاتي مع النادي بشكل ممتاز. كما أجريت حديثاً رائعاً مع المدرب الذي سبق أن عملت معه في دوسلدورف».

وأضاف: «أدركت سريعاً أن هذه هي الخطوة التي أرغب في اتخاذها. كما تحدثت مع بعض اللاعبين الذين سبق لهم اللعب هنا، وكل ما سمعته كان إيجابياً للغاية. أنا سعيد للغاية بأن أصبح لاعباً في فيردر بريمن، ولا أستطيع الانتظار لخوض مباراتي الأولى على ملعب فيسير شتاديون».