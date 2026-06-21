الأهلي المصري يعلن تجديد عقد لاعبه حسين الشحات

الأهلي المصري يعلن تجديد عقد لاعبه حسين الشحاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5286701-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D8%AA
أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، تجديد تعاقد لاعبه حسين الشحات جناح الفريق لمدة موسمين مقبلين بعد الاتفاق على التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
وذكر النادي عبر مركزه الإعلامي، اليوم الأحد، أن الاتفاق تم في حضور وائل جمعة مدير الكرة، والدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات.
وأبدى الشحات تمسكه باستكمال مسيرته مع النادي، مؤكداً على أنه يسعى إلى المساهمة مع زملائه في تحقيق مزيد من البطولات، وإسعاد جماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، ولا ينسى لها تشجيعها ووقوفها خلف الفريق في الظروف كافة.
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ستودع كرواتيا البطولة إذا خسرت المباراة وفازت غانا على إنجلترا (إ.ب.أ)
تورونتو كندا:«الشرق الأوسط»
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تورونتو كندا:«الشرق الأوسط»
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مونديال 2026: بنما وكرواتيا في مواجهة لا تحتمل الخسارة
ستودع كرواتيا البطولة إذا خسرت المباراة وفازت غانا على إنجلترا (إ.ب.أ)
تلتقي بنما وكرواتيا في مواجهة حاسمة بكأس العالم لكرة القدم في ملعب تورونتو يوم الثلاثاء في مباراة لا يمكن لأي من الطرفين تحمل خسارتها، إذ قد يكون التأهل لأدوار خروج المغلوب على المحك نظراً لاعتمادها على نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة 12 في اليوم ذاته.
ولا تزال بنما، التي خسرت مباراتها الافتتاحية أمام غانا، تبحث عن انتصارها الأول على الإطلاق في كأس العالم وتواجه مهمة شاقة للصعود من المجموعة التي تضم أيضاً إنجلترا أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.
وظهرت بنما بشكل قوي في الشوط الأول من مباراتها الافتتاحية بكأس العالم في تورونتو إذ استحوذت على الكرة وبدت قريبة من هز الشباك، لكنها فقدت التركيز الدفاعي لتتلقى خسارة مؤلمة 1-صفر بعدما سجل كاليب ييرينكي لاعب غانا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
وقال توماس كريستيانسن مدرب بنما بعد المباراة التي شهدت 11 محاولة لفريقه على المرمى: «النتيجة مؤلمة، لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل».
ولتخطي عقبة كرواتيا، ستحتاج بنما على الأرجح إلى أن يكون مهاجموها أكثر حسماً في الثلث الهجومي الأخير مقارنة بما كانوا عليه أمام غانا.
وانتهت مشاركة بنما الأولى في كأس العالم عند دور المجموعات في نسخة 2018. وحسمت تأهلها للنسخة الحالية الموسعة التي تضم 48 فريقاً في الجولة الأخيرة من التصفيات. وخسرت كرواتيا 4-2 أمام إنجلترا في ملعب دالاس، وهي نتيجة قال المدرب زلاتكو داليتش إنها لم تترك لفريقه أي مجال للخطأ.
وقال داليتش: «من المهم جداً بالنسبة لنا أن نكون في المستوى المطلوب بعد هذه الخسارة».
وأضاف: «لم يعد لدينا الحق في ارتكاب المزيد من الأخطاء».
كما انتقد داليتش بشدة الأداء «الكارثي» لفريقه في التعامل مع الكرات الثابتة بعدما استقبلت شباكه هدفين من ركلات ركنية أمام إنجلترا.
ولم تغب كرواتيا، منذ تحقيقها المركز الثالث في ظهورها الأول عام 1998، سوى عن نسخة 2010. وصعدت إلى منصة التتويج في آخر نسختين، إذ كانت الوصيف خلف فرنسا في 2018 وحصدت المركز الثالث في 2022.
ومن المرجح أن يقود بيتار موسى تشكيلة المنتخب القادم من منطقة البلقان والذي تأهل لبطولة هذا العام بسجل خال من الهزائم في التصفيات قبل أن يخسر أمام إنجلترا.
كما سيبذل لوكا مودريتش، أول كرواتي يشارك في هذا المحفل العالمي الكبير والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أفضل لاعب في تاريخ البلاد، كل ما في وسعه لتعزيز فرص فريقه في التأهل.
وستودع كرواتيا البطولة إذا خسرت المباراة وفازت غانا على إنجلترا، بينما ستفقد بنما أي أمل في الصعود إلى أدوار خروج المغلوب إذا خسرت وفازت إنجلترا على غانا.
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آباء هالاند وألكسندر سورلوث وكريستيان ثورستفيدت كانوا ضمن قائمة منتخب النرويج في مونديال 1994 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
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نيويورك:«الشرق الأوسط»
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أبناء نجوم 1994 يقودون حلم النرويج في مونديال 2026
آباء هالاند وألكسندر سورلوث وكريستيان ثورستفيدت كانوا ضمن قائمة منتخب النرويج في مونديال 1994 (رويترز)
يرغب المنتخب النرويجي لكرة القدم في أن يواصل بدايته الجيدة بكأس العالم. ويقود إيرلينغ هالاند 3 لاعبين لديهم حافز إضافي خاص.
كان آباء هالاند وألكسندر سورلوث وكريستيان ثورستفيدت ضمن المنتخب النرويجي الذي ودَّع بطولة كأس العالم 1994 من دور المجموعات، وهي البطولة التي أقيمت أيضاً في الولايات المتحدة.
أما أبناء ألف-إنجه «ألفي» هالاند، ويوران سورلوث، وإريك ثورستفيدت، فيأملون الآن في الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك، بعد الفوز المثير 4-1 على العراق في المباراة الافتتاحية.
ويواصل المنتخب النرويجي مشواره الاثنين بمواجهة السنغال؛ حيث يمكنه حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية. ويختتم مباريات دور المجموعات يوم الجمعة بمواجهة فرنسا، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب.
ولا تزال ذكريات عام 1994 حاضرة، وظهر هالاند مستمتعاً عندما عُرضت عليه صور لوالده من تلك الفترة.
وقال هالاند الذي لعب لمانشستر سيتي كما لعب والده: «يبدو صغيراً جداً. لم أره من قبل بشعر طويل إلى هذا الحد».
ورغم أن هالاند هو النجم الأكبر في المنتخب النرويجي، فإن سورلوث وثورستفيدت يلعبان أيضاً أدواراً مهمة للغاية.
وقال مهاجم أتلتيكو مدريد، ألكسندر سورلوث، مؤخراً، إن خوض كأس العالم مثل والده «أمر رائع بكل بساطة»، مضيفاً: «لقد علمني كل ما أعرفه عن كرة القدم».
وأضاف سورلوث أن أول ذكرى له مع كأس العالم تعود إلى نسخة 2002 التي أقيمت في اليابان وكوريا الجنوبية، عندما كانت عائلته تقضي عطلة في الدنمارك. وتذكر قائلاً: «كم كنت متحمساً لمشاهدة كأس العالم مع والدي».
ويثير جيل 2026 كثيراً من الحماس في النرويج.
وسيحظى المنتخب بدعم ملكي يوم الاثنين في ولاية نيوجيرسي؛ حيث من المقرر أن تحضر الأميرة إنغريد ألكسندرا، والأمير سفيري ماغنوس، نجلا ولي العهد الأمير هاكون والأميرة ميت-ماريت، المباراة.
كما أن رقصة التجديف الشهيرة التي يؤديها المشجعون النرويجيون، مستلهمين إرث أجدادهم الفايكينغ، امتد تأثيرها حتى إلى البرلمان النرويجي؛ حيث شارك أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب السياسية يوم الخميس في هذا الاستعراض الجماعي، دعماً للمنتخب الوطني.