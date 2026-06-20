«دورة برلين»: بيغولا تطيح سابالينكا وتبلغ النهائي

بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة عالمياً، نهائي دورة برلين لكرة المضرب (500 نقطة) للمرة الثانية، بعدما أطاحت البيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى بالفوز عليها 6-2 و6-7 (4-7) و6-0 السبت.

لإحراز اللقب الثاني عشر في مسيرتها والثاني على عشب برلين، بعد أول عام 2024، تتواجه بيغولا في النهائي مع الفائزة من المواجهة المقررة لاحقاً السبت بين التشيكية ليندا نوسكوفا الثالثة عشرة والفلبينية ألكسندرا إيالا الخامسة والثلاثين.

البيلاروسية أرينا سابالينكا محبطة بعد الهزيمة من بيغولا (رويترز)

وفي المواجهة الأولى بين اللاعبتين على الملاعب العشبية والثالثة عشرة بينهما بالمجمل، حققت بيغولا انتصارها الرابع فقط على البيلاروسية بعدما استفادت من أخطاء المتوجة بأربعة ألقاب كبرى، خصوصاً في الضربات الأمامية خلال الأشواط الثلاثة الأولى.

وكسرت بيغولا إرسال منافستها لتتقدم 2-1، ثم لم تمنحها أي فرصة على إرسالها، لتحسم المجموعة 6-4.

وتقدمت البيلاروسية في المجموعة الثانية بعدما كسرت الإرسال في البداية، لكنها بدت متوترة عند الحسم، لتدفعها بيغولا إلى شوط فاصل توقف بسبب المطر عند 3-1 للأميركية وعلى إرسال منافستها.

وبعد ساعتين ونصف الساعة، عادت اللاعبتان إلى ملعب شتيفي غراف، وتمكنت سابالينكا من فرض مجموعة ثالثة حاسمة سرعان ما تقدمت فيها بيغولا في طريقها لحسمها نظيفة، منهية اللقاء في ساعتين و13 دقيقة.