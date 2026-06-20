المغرب يتقدم للمركز الخامس عالمياً في تصنيف «فيفا»

واصل المنتخب المغربي التقدم في التصنيف العالمي للمنتخبات، والذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد فوزه على منتخب اسكوتلندا ببطولة كأس العالم.
وحافظ منتخب المغرب على تقدمه في تصنيف «فيفا» أثناء المونديال، بعدما أصبح في المركز الخامس عالمياً، حسبما أفاد موقع (البطولة) الإلكتروني الرسمي، والذي أشار إلى أن المنتخب المغربي يحتل حسب آخر تحديث لموقع «فيفا» المركز الخامس في التصنيف العالمي برصيد 1769 نقطة، متفوقاً على البرتغال صاحبة المركز السادس بـ1755 نقطة، وهولندا في المركز السابع بـ1749 نقطة.
وكان منتخب المغرب تقدم للمركز السادس عالمياً في تصنيف «فيفا» عقب تعادله 1-1 مع منتخب البرازيل في الجولة الافتتاحية للمجموعة.