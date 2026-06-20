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الرياضة رياضة عالمية

المغرب يتقدم للمركز الخامس عالمياً في تصنيف «فيفا»

حكيمي وبونو يحتفلان بالفوز أمام اسكوتلندا (إ.ب.أ)
حكيمي وبونو يحتفلان بالفوز أمام اسكوتلندا (إ.ب.أ)
  • بوسطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن: «الشرق الأوسط»
TT

المغرب يتقدم للمركز الخامس عالمياً في تصنيف «فيفا»

حكيمي وبونو يحتفلان بالفوز أمام اسكوتلندا (إ.ب.أ)
حكيمي وبونو يحتفلان بالفوز أمام اسكوتلندا (إ.ب.أ)

واصل المنتخب المغربي التقدم في التصنيف العالمي للمنتخبات، والذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد فوزه على منتخب اسكوتلندا ببطولة كأس العالم.

وحافظ منتخب المغرب على تقدمه في تصنيف «فيفا» أثناء المونديال، بعدما أصبح في المركز الخامس عالمياً، حسبما أفاد موقع (البطولة) الإلكتروني الرسمي، والذي أشار إلى أن المنتخب المغربي يحتل حسب آخر تحديث لموقع «فيفا» المركز الخامس في التصنيف العالمي برصيد 1769 نقطة، متفوقاً على البرتغال صاحبة المركز السادس بـ1755 نقطة، وهولندا في المركز السابع بـ1749 نقطة.

وكان منتخب المغرب تقدم للمركز السادس عالمياً في تصنيف «فيفا» عقب تعادله 1-1 مع منتخب البرازيل في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

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الباراغوياني ميغل ألميرون وحسرة كبيرة بعد طرده (أ.ف.ب)
  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
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  • سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
TT

ألميرون... أول لاعب يُطرد بقانون «تغطية الفم»

الباراغوياني ميغل ألميرون وحسرة كبيرة بعد طرده (أ.ف.ب)
الباراغوياني ميغل ألميرون وحسرة كبيرة بعد طرده (أ.ف.ب)

بات الباراغوياني ميغل ألميرون أول لاعب في تاريخ كأس العالم لكرة القدم يطرد بسبب تغطية الفم خلال حديثه مع لاعب آخر، وذلك قبل نهاية الشوط الأول من مباراة بلاده مع تركيا يوم الجمعة في سان فرنسيسكو.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدُّم البارغواي 1-0، عندما تقدم ألميرون من التركي ميرت مولدور، ووجه له بضع كلمات، فاعترض الأخير لدى الحكم السلفادوري إيفان بارتون الذي لجأ إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، ورفع في وجهه البطاقة الحمراء.

وأعلن الاتحاد الدولي في أبريل (نيسان) أنه بات بإمكانه الآن طرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم «في مواجهة مع المنافس».

جاء هذا الإعلان عقب حادثة وقعت خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا في فبراير (شباط)، عندما غطى الأرجنتيني جانلوكا بريستياني لاعب وسط بنفيكا البرتغالي فمه أثناء حديثه مع البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني.

اتُهم بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية للبرازيلي، وتلقى لاحقاً عقوبة الإيقاف ست مباريات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ «بسبب سلوك تمييزي».

قال رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو في مارس (آذار): «إذا لم يكن لديك ما تخفيه، فلا تخفِ فمك عندما تقول شيئاً. هذا كل شيء، الأمر بهذه البساطة».

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فيفا كرة القدم كأس العالم باراغواي تركيا
الرياضة رياضة عالمية

أنشيلوتي: نيمار سيكون متاحاً أمام اسكوتلندا

كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (أ.ف.ب)
كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (أ.ف.ب)
  • فيلادلفيا : «الشرق الأوسط»
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  • فيلادلفيا : «الشرق الأوسط»
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أنشيلوتي: نيمار سيكون متاحاً أمام اسكوتلندا

كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (أ.ف.ب)
كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل (أ.ف.ب)

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل أن نجم وقائد الفريق نيمار دا سيلفا من المتوقع أن يعود من إصابة عضلة الساق التي يعاني منها، ويلعب مع المنتخب مباراته الأخيرة بدور المجموعات من كأس العالم لكرة القدم.

وغاب نيمار عن أول مباراتين للبرازيل في المونديال، بما في ذلك الفوز على هايتي يوم الجمعة بنتيجة 3-صفر.

وقال أنشيلوتي إن نيمار سيخوض تدريبات منفردة يوم السبت، ثم يتدرب مع الفريق يوم الاثنين، ليكون متاحاً بعد ذلك للمشاركة في المباراة الثالثة للمجموعة الثالثة ضد اسكوتلندا، والتي تقام في ميامي بفلوريدا يوم الأربعاء.

ويتصدر نيمار قائمة الهدافين التاريخيين للبرازيل برصيد 79 هدفاً في 129 مباراة دولية.

ولم يخض نيمار (34 عاماً) مراناً كاملاً مع البرازيل منذ انضمامه للقائمة، بسبب استمرار مرحلة تعافيه من إصابة الساق.

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نيمار رياضة كأس العالم البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

غالارزا يزيح الصيباري ... ويخطف أسرع أهداف مونديال 2026

غالارزا يزيح الصيباري ... ويخطف أسرع أهداف مونديال 2026
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غالارزا يزيح الصيباري ... ويخطف أسرع أهداف مونديال 2026

غالارزا يزيح الصيباري ... ويخطف أسرع أهداف مونديال 2026

سجل ماتياس غالارزا لاعب منتخب باراغواي أسرع أهداف النسخة الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

وجاء هدف غالارزا في الثانية 64، متفوقاً بذلك على الهدف الذي سجله في وقت سابق لاعب المغرب إسماعيل الصيباري في مرمى اسكوتلندا خلال مباراة المنتخبين بالمجموعة الثالثة.

وأطلق لاعب باراغواي تسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت شباك الحارس التركي، لتعلن عن تقدم المنتخب اللاتيني، الذي كان قد خسر مباراته الأولى بالمونديال ضد الولايات المتحدة 1-4.

وكان منتخب تركيا قد خسر بدوره صفر-2 أمام أستراليا لحساب المجموعة ذاتها.

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