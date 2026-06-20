الصيباري يعادل رقم صلاح «المونديالي»

واصل الدولي المغربي إسماعيل الصيباري تألقه في كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما دخل سجلات البطولة من أوسع أبوابها بإنجاز تهديفي مميز.

وأحرز الصيباري هدف تقدم المغرب على اسكوتلندا في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، ليكون ثاني أهدافه في البطولة بعدما هز شباك البرازيل أيضاً في الجولة الأولى.

وبات الصيباري ثاني لاعب أفريقي ينجح في التسجيل خلال أول مباراتين له في كأس العالم، معادلاً الرقم الذي حققه نجم منتخب مصر محمد صلاح، ليؤكد انطلاقته القوية مع منتخب المغرب في البطولة.

ويعكس هذا الإنجاز المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب، بعدما واصل هز الشباك في أول ظهورين له بالمونديال، لينضم إلى قائمة قصيرة من النجوم الأفارقة الذين حققوا هذا الرقم التاريخي.