الصيباري يسجل أسرع أهداف مونديال 2026

صيباري: نريد الفوز بكل المباريات في كأس العالم

اقترب المنتخب المغربي، رابع نسخة 2022، من دور الـ32 بفوزه المستحق على اسكوتلندا 1-0 الجمعة على ملعب جيليت في فوكسبورو بضواحي بوسطن، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة المونديالية.

وسجل إسماعيل صيباري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط، مانحاً منتخب بلاده فوزه الأول في النسخة الحالية، بعد تعادله مع البرازيل 1-1 في الجولة الأولى.

وهو الهدف الثاني لصيباري، المرشح للانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، في البطولة بعد الأول في مرمى البرازيل في الجولة الأولى.

وبات مهاجم أيندهوفن الهولندي ثاني لاعب أفريقي يهز الشباك في أول مباراتين له في العرس العالمي بعد المصري محمد صلاح.

وقال صيباري صاحب هدف الفوز لقناة «بي إن سبورتس»: «كان يمكننا أن نسجل أكثر، وسعداء بالطريقة التي لعبنا بها. بناء الهجمات كان جيداً، والتمريرة الحاسمة من إبراهيم كانت جميلة».

وتابع: «لو سجلنا الهدف الثاني كان سيجعلنا نلعب بأريحية أكثر. في الدقائق الأخيرة كنا نعلم أنهم سيلعبون كرات طويلة في منطقة الجزاء... نريد أن نفوز بكل المباريات في كأس العالم».

وهذا هو أسرع هدف في النسخة الحالية، وثاني أسرع هدف للاعب أفريقي بعد الغاني أسامواه جيان في مرمى جمهورية تشيكيا في مونديال 2006 بعد 68 ثانية.