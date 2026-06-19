«دورة برلين»: سابالينكا تعود من بعيد... وتبلغ نصف النهائي

بعدما خسرت المجموعة الأولى وتخلَّفت في الثانية 0 - 4، عادت البيلاروسية أرينا سابالينكا، الأولى عالمياً، من بعيد، وبلغت نصف نهائي دورة برلين لكرة المضرب بفوزها على التشيكية نيكولا بارتونكوفا 2 - 6 و7 - 6 (7 - 2) و6 - 4، الجمعة.

في أجواء مناخية حارة جنوب غربي برلين (32 درجة مئوية)، بدت سابالينكا غائبةً تماماً عن الأجواء لمدة 57 دقيقة، ما جعلها مُهدَّدة جدياً بخسارة مواجهتها مع بارتونكوفا.

لكن مستوى التشيكية الشابة (20 عاماً) بدأ بالتراجع، بينما تحسَّن أداء البيلاروسية تدريجياً.

وفازت المُتوَّجة بـ4 ألقاب في البطولات الكبرى بـ5 أشواط متتالية لتتقدَّم 5 - 4، قبل أن تعادل النتيجة بمجموعة لكل منهما عبر شوط كسر التعادل.

وفي المجموعة الثالثة، كسرت سابالينكا إرسال منافستها منذ البداية (1 - 0)، لكنها وجدت نفسها متأخرةً مرة أخرى 3 - 4.

وفي نهاية المطاف، حسمت الفوز من ثالث فرصة لها على الإرسال لإنهاء المباراة، بعد معركة بدنية وذهنية شاقة استمرَّت ساعتين و23 دقيقة.

وتصطدم سابالينكا في نصف النهائي مع الأميركية جيسيكا بيغولا، المُصنَّفة رابعة عالمياً وبطلة 2024 التي تغلبت بدورها على مواطنتها ماديسون كيز 7 - 6 (7 - 5) و7 - 6 (10 - 8) في مباراة مثيرة.

وفازت التشيكية ليندا نوسكوفا بسهولة على الإسبانية باولا بادوسا المشارِكة بـ«بطاقة دعوة» 6 - 1 و6 - 3 في رُبع النهائي.

وتلعب في وقت لاحق الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة مع الفلبينية ألكسندرا إيالا الفائزة على الكازاخية إيلينا ريباكينا الثانية، الخميس.