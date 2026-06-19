«فورمولا 1»: مرسيدس يسحب استئنافه ضد عقوبة راسل في سباق موناكو

سحب فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، استئنافه ضد العقوبة الزمنية المفروضة على جورج راسل في سباق جائزة موناكو الكبرى الذي أقيم مطلع الشهر الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن راسل كان واحداً من خمسة سائقين تمت معاقبتهم بسبب تجاوز السرعة في ممر الصيانة في موناكو يوم 7 يونيو (حزيران)، كما أدى خطأ من مرسيدس في تنفيذ العقوبة إلى فرض جزاء إضافي عليه تمثل في المرور من خط الحظائر، ما أدى إلى خروجه من مراكز النقاط.

وقدم فريق مرسيدس، متصدر فئة المصنعين، طلب «مراجعة الحق» بعد أن تمت إعادة المركز الثالث إلى سائق ألبين بيير غاسلي، عقب قبول فورمولا 1 بوجود أخطاء في قياسات السرعة داخل ممر الصيانة.

وكان غاسلي قد تراجع من المركز الثالث إلى السابع بعد حصوله على عقوبتين، كل منهما خمس ثوانٍ.

كما قدم كل من مكلارين، الذي كان سائقه أوسكار بياستري قد نفذ بالفعل عقوبات زمنية لنفس المخالفة خلال السباق، وريد بول، اعتراضات منفصلة إلى محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، ولا تزال هذه القضايا قيد النظر، بينما قرر مرسيدس عدم المضي قدماً في القضية.

وذكر بيان لفريق مرسيدس: «يمكننا التأكيد أننا قدمنا طلب مراجعة الحق المتعلق بالعقوبات التي تلقاها ونفذها جورج راسل خلال سباق موناكو».

وأضاف البيان: «بعد القرار بإلغاء عقوبة بيير غاسلي، كان من المهم لنا استكشاف جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع تأثير عقوبة السرعة في ممر الصيانة على نتيجة سباق جورج».

وأكمل البيان: «كان لدينا إطار زمني محدود لتقديم طلب المراجعة خلال عطلة سباق برشلونة، وقد فعلنا ذلك لحماية موقفنا في هذا الصدد».

وتابع: «المناقشات التعاونية اللاحقة مع الاتحاد الدولي لفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات أظهرت التزامهم بمراجعة الظروف الخاصة التي نتجت عن سباق موناكو، والعمل على معالجة العوامل التي أدت إليها بشكل استباقي. وفي ظل هذا الالتزام الواضح، قررنا أن الاستمرار في طلب المراجعة لن يخدم فريقنا أو الرياضة، ولذلك سحبنا طلبنا».