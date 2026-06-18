المتألق مانزامبي رجل مباراة سويسرا والبوسنة

حصل لاعب الوسط السويسري يوهان مانزامبي على جائزة رجل مباراة سويسرا والبوسنة والهرسك، والتي انتهت بفوز سويسرا 4-1، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس العالم 2026.
ونجح المنتخب السويسري في تعويض تعادله في الجولة الأولى مع قطر 1/1، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، التي تضم قطر وكندا.
وسجل مانزامبي، لاعب فرايبورغ الألماني، هدفين في المباراة في الدقيقتين الـ74 والأخيرة من الشوط الثاني، فيما تكفل زميلاه روبن فارجاس وغرانيت شاكا بتسجيل الهدفين الآخرين.
وبات في رصيد مانزامبي الدولي خمسة أهداف، حيث بدأ مسيرته مع منتخب سويسرا، العام الماضي، وشارك حتى الآن في 14 مباراة.
وسيلتقي منتخب سويسرا في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعات مع منتخب كندا المضيف، الأربعاء المقبل، في نفس توقيت مواجهة البوسنة والهرسك مع قطر.