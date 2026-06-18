كيفو يمدد عقده مع إنتر حتى 2028

وقّع الروماني كريستيان كيفو الخميس على تمديد عقده لمدة عام واحد مع إنتر ميلان حتى 2028، بعدما قاد عملاق الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس في أول موسم كامل له كمدرب على مستوى الفريق الأول.

وقال النادي في بيان: «يسرّ نادي إنترناسيونالي ميلانو أن يؤكد تمديد عقد مدرب الفريق كريستيان كيفو. وبفضل هذا التجديد، سيبقى المدرب كيفو على رأس الجهاز الفني للنيراتزوري حتى عام 2028».

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن كيفو حصل على زيادة في راتبه وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين يورو صافية سنوياً (3.4 ملايين دولار).

وتولى الدولي الروماني السابق (45 عاماً) تدريب إنتر الصيف الماضي خلفاً لسيموني إنزاغي الذي انتقل إلى الهلال السعودي بعد خسارة مذلة بخماسية نظيفة في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025.

وكان تعيين كيفو أثار بعض الشكوك آنذاك، إذ إن تجربته السابقة الوحيدة على مستوى الفرق الأولى كانت قيادة بارما في 13 مباراة فقط في الدوري الإيطالي خلال الموسم السابق.

لكن كيفو الذي سبق أن توّج بالثلاثية التاريخية مع إنتر كلاعب عام 2010 (الدوري، والكأس، ودوري أبطال أوروبا)، فاق التوقعات بعدما قاد فريقه بسهولة إلى إحراز لقب الدوري الحادي والعشرين، ثم تخطى لاتسيو في المباراة النهائية لمسابقة الكأس وأحرز اللقب.

وسيحاول كيفو إحياء طموحات إنتر الأوروبية بعد خروج مخيب من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام الفريق النرويجي المتواضع بودو/غليمت.