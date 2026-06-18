سيمبسون بطلة العالم السابقة تدخل مستشفى بعد سقوطها في سباق 

أعلن منظمون، أمس (الأربعاء)، أن العداءة الأميركية جيني سيمبسون، الحائزة على ميدالية أولمبية والبطلة العالمية السابقة، تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات، وذلك بعد يوم من سقوطها مغشياً عليها أثناء مشاركتها في فعالية رياضية بولاية نورث كارولاينا.

وكانت العداءة البالغة من العمر 39 عاماً تقود مجموعة من العدائين في سباق الميل خلال فعالية رياضية نظمتها مؤسسة محلية عندما انهارت واحتاجت إلى الإنعاش القلبي/الرئوي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم استخدام جهاز صدمات كهربائية قبل نقلها إلى المستشفى.

وقال المنظمون في بيان: «نحن ممتنون للغاية لسرعة استجابة المشاركين وكذلك لخدمات الطوارئ الطبية التي تعاملت مع الموقف بسرعة واحترافية. تتلقى جيني رعاية طبية ممتازة، وقلوبنا معها ومع عائلتها خلال هذه الفترة. كما نشكر كل مَن أبدى اهتمامه ودعمه. ونرجو منكم أن تواصلوا الدعاء لجيني وعائلتها».

وفازت سيمبسون بالميدالية الذهبية في سباق 1500 متر في بطولة العالم 2011 وبالميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016، واعتزلت المنافسات الرسمية في 2024.

كما فازت بميداليتين فضيتين في سباق 1500 متر في بطولتي العالم لعامي 2013 و2017.