مباراة التشيك وجنوب أفريقيا «الثانية» تاريخياً التي تديرها امرأة

ستكون مباراة منتخب التشيك ضد جنوب أفريقيا هي الثانية تاريخياً التي تدار بواسطة امرأة، حيث يركز المنتخب التشيكي بشكل خاص على تلك المواجهة سعياً لتجنب أي هزيمة أخرى في كأس العالم.
وتم تعيين الأميركية توري بينسو لإدارة المباراة تحكيميّاً، وذلك بعد 4 سنوات من ظهور الفرنسية ستيفاني فرابار كأول حكمة امرأة تدير مباراة للرجال في كأس العالم، تلك التي جمعت بين ألمانيا وكوستاريكا.
وتمتلك بينسو خبرة كبيرة، تظهر في إدارتها لنهائي كأس العالم للسيدات 2023 بين إسبانيا وإنجلترا، كما عملت في النسخة الماضية من كأس العالم للرجال.
ورفض المهاجم التشيكي لاديسلاف كريتشي الجدل حول الجنس، قائلاً: «ليس لديّ خبرة مع النساء في التحكيم، لكن هذا لا يمثل مشكلة، المهم هو الأداء، وليس الجنس».
وستكون مباراة الخميس أشبه بنهائي خاص بين المنتخبين التشيكي والجنوب أفريقي بعد خسارتهما مباراة الافتتاح ضد كوريا الجنوبية والمكسيك على الترتيب.
وقال مدرب التشيك ميروسلاف كوبيك: «لست متوتراً، إنها أجواء حماسية صحية ليس إلا، ولن أنهار تحت الضغط».
وقال إن المنتخبين في نفس الموقف، معلقاً: «لا نملك أي نقاط، وهذا يعقد الأمر، لهذا يجب علينا الفوز».