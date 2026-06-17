ناغلسمان: لا وقت للاسترخاء قبل موقعة كوت ديفوار

أنهى يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، فترة الراحة والاستجمام للفريق بعد البداية القوية والمبهرة في كأس العالم، وأكد أنه لا يوجد وقت لنخسره قبل الاختبار الحقيقي الأول يوم السبت المقبل أمام كوت ديفوار في تورونتو.

ومهَّد الفوز الكبير 7 - 1 على كوراساو الطريق أمام أبطال العالم أربع مرات للتأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية في حال فوزهم على كوت ديفوار، الذين فازوا هم أيضاً بمباراتهم الافتتاحية على الإكوادور بهدف نظيف.

وقال ناغلسمان للصحافيين، مساء الثلاثاء، إنه لا يوجد أي مبرر «للاسترخاء والتراخي الآن».

وحتى بعد تحقيق 10 انتصارات دولية متتالية، ستظل التدريبات بنفس القوة والكثافة المعتادة دائماً.

وقال ناغلسمان: «نحن نستعد بتركيز كبير، وعلينا استغلال كل لحظة لاتخاذ خطوات تضمن تطورنا».

وبعد فترة قصيرة من تشتت الذهن بزيارات عائلية وأوقات فراغ، عاد معسكر المنتخب الألماني ليركز بالكامل على كرة القدم مجدداً. وأضاف المدرب: «وعلينا استغلال كل ثانية». كما أشار المدرب البالغ من العمر 38 عاماً، إلى أن وصوله إلى حاجز 1000 يوم في منصبه هذا الأسبوع يعد مسألة ثانوية. وقال: «وصولي إلى 1000 يوم هو أمر لطيف، وأنا سعيد بذلك. لم أكن أعلم حتى، شكراً على هذه المعلومة. لكن الأمر في الواقع لا يتعلق بأهدافي الشخصية، بل بهدفنا الجماعي في تقديم بطولة كأس عالم جيدة».

وأضاف: «أعتقد حقاً أننا نسير في الطريق الصحيح. ومع ذلك، هناك أشياء يتعين علينا القيام بها بشكل أفضل أمام منافسين أقوى، لكنها أمور ممكنة وفي المتناول».